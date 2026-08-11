خط و نشان ترامپ برای مخالفان اینفانتینو

رئیس دولت تروریست آمریکا در توییتی نوشت: اگر فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به هر دلیلی به فکر برکناری و جایگزینی جیانی اینفانتینو بیفتد، مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد.





به گزارش تابناک؛ ذونالد ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا در توییتی نوشت: اگر فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به هر دلیلی به فکر برکناری و جایگزینی جیانی اینفانتینو بیفتد، مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد.



او فوق‌العاده است و موفق‌ترین جام جهانی تاریخ را برگزار کرد که سود آن چهار برابر دوره‌های قبل بود.



اگر او برود، فیفا دیگر رنگ موفقیت و سودآوری را نخواهد دید! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.