حملات موشکی یمن علیه نیروهای وابسته به عربستان

در ادامه تنش‌های نظامی در یمن، منابع از حملات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به مواضع نیروهای وابسته به عربستان در مأرب و شهر المخا خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع یمنی گزارش دادند نیرو‌های مسلح یمن با استفاده همزمان از موشک و پهپاد، تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان را در شهر المخا در غرب یمن هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، حملات موشکی و پهپادی همچنین مواضع و تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان در استان مأرب و بندر المخا را هدف قرار داده است.

در مقابل، نیرو‌های وابسته به دولت مستعفی یمن مدعی شدند سه فروند پهپاد شلیک‌شده از سوی نیرو‌های انصارالله را سرنگون کرده‌اند. این نیرو‌ها همچنین مدعی شدند اهدافی در ارتباط با سکو‌های پرتاب موشک در استان إب را مورد حمله قرار داده‌اند.

در همین حال، گزارش‌های منتشرشده از عربستان حاکی است یک فروند هواپیمای نظامی امدادی این کشور از فرودگاه مرزی شروره در نزدیکی مرز یمن برای انتقال شماری از افسران و نظامیان سعودی مجروح در حملات اخیر یمن به اردوگاه‌های تجمع نیرو‌ها در مأرب، عازم ریاض شده است.

این هواپیمای تخلیه پزشکی پس از انتقال مجروحان در فرودگاه بین‌المللی ریاض به زمین نشسته است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که طی روز‌های اخیر حملات متقابل میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در مناطق مختلف یمن افزایش یافته و مواضع نظامی، اردوگاه‌های تجمع نیرو‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با عملیات نظامی، از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.