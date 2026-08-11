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پیام تبریک عراقچی به فرماندهان نظامی کشور

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در پیامی به شش فرمانده عالی رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین در پی صدر حکم رهبر انقلاب برای آنها ، تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۱۲
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پیام تبریک عراقچی به فرماندهان نظامی کشور

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در پیامی  به شش فرمانده عالی رتبه  در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین در پی صدر حکم رهبر انقلاب برای آنها ، تبریک گفت.در پیام سید عباس عراقچی در این  ارتباط آمده است : 

«برادران محترم؛

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار دریادار پاسدار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین


حسن اعتماد مقام معظم رهبری به یکایک شما برادران گرامی و اعطای مسئولیت‌های خطیر و پراهمیت به شما را صمیمانه تبریک می‌گویم؛ اعتمادی که حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه و خدمات ارزنده در راه دفاع از ایران اسلامی و پاسداری از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در دو جنگ تحمیلی اخیر نیز جلوه‌های روشنی از این سوابق ارزشمند، در ایستادگی و دفاع جانانه از ایران عزیز، به نمایش گذاشته شد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و استعانت از عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، در پرتو رهنمودها و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند و اندوخته‌های گران‌سنگ سال‌های خدمت، همچون گذشته در مسیر پاسداری از امنیت، عزت و اقتدار ایران عزیز، موفق و سربلند باشید.»

پیام تبریک عراقچی به فرماندهان نظامی کشور

 
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سیدعباس عراقچی سیاست خارجی وزارت خارجه
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