لیست قیمت خودروهای کارکرده داخلی

تارا دنده‌ای برای خریدارانی که مصرف سوخت اقتصادی‌تر، پلتفرم مدرن‌تر، سواری متعادل و هزینه نگهداری قابل پیش‌بینی‌تر را در اولویت دارند، گزینه مناسب‌تری است. در مقابل، دنا برای کسانی که قدرت موتور، کشش بیشتر و ظاهر بزرگ‌تر خودرو اهمیت بیشتری دارد، همچنان انتخاب قابل‌توجهی محسوب می‌شود. البته در بازار خودروهای کارکرده، وضعیت فنی موتور، سابقه سرویس‌ها، سلامت گیربکس و بدنه هر خودرو باید پیش از تصمیم نهایی، مهم‌تر از صرفاً مدل یا نام خودرو بررسی شود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ بازار خودروهای کارکرده همچنان یکی از فعال‌ترین بخش‌های معاملات خودرو در کشور است و خریداران برای فرار از هزینه بالای خودروهای صفر، بیش از گذشته به این بازار روی آورده‌اند. در این بازار، سن خودرو، میزان کارکرد، سلامت بدنه و وضعیت فنی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ارزش هر خودرو هستند و حتی تفاوت جزئی در وضعیت بدنه می‌تواند فاصله قابل توجهی در قیمت ایجاد کند.

بر اساس آگهی‌های خودروهای کارکرده، پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۹ با ۱۹۸ هزار کیلومتر کارکرد و وضعیت صافکاری بدون رنگ، با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. این خودرو در میان گزینه‌های بررسی‌شده، ارزان‌ترین مدل بازار به شمار می‌رود.

رانا مدل ۱۳۹۲ با ۲۲۴ هزار کیلومتر کارکرد و چند لکه‌رنگ، یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؛ خودرویی که میزان کارکرد بالا و وضعیت بدنه آن، از عوامل مهم در ارزیابی قیمت نهایی آن محسوب می‌شود.

همچنین کوییک R مدل ۱۴۰۰ با ۱۱۲ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان در بازار خودروهای دست‌دوم آگهی شده است.

در میان خودروهای جدیدتر، تارا دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ با ۴۷ هزار کیلومتر کارکرد و بدون رنگ، یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت دارد و گران‌ترین گزینه این فهرست محسوب می‌شود.

مقایسه فنی تارا و دنا/ تارا دنده‌ای بهتر است یا دنا پلاس؟

تارا و دنا از مهم‌ترین سدان‌های داخلی بازار ایران هستند، اما از نظر پلتفرم و ساختار فنی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. تارا بر پایه پلتفرم به‌روزتر IKP۱ توسعه یافته و در نسخه دنده‌ای معمولاً از موتور TU۵P استفاده می‌کند؛ پیشرانه‌ای که با مصرف سوخت متعادل‌تر، استهلاک قابل‌کنترل و دسترسی مناسب‌تر به قطعات، برای استفاده روزمره انتخابی منطقی به شمار می‌رود. در مقابل، دنا به‌ویژه نسخه‌های معمولی و پلاس، عمدتاً با موتور EF۷ شناخته می‌شود که حجم و گشتاور بالاتری دارد و در شتاب‌گیری‌های اولیه و رانندگی در مسیرهای شیب‌دار، توان بیشتری در اختیار راننده قرار می‌دهد.

از نظر کیفیت رانندگی و هندلینگ، تارا به‌دلیل بهره‌گیری از پلتفرم جدیدتر، فرمان‌پذیری دقیق‌تر و تعادل مناسب‌تری در سرعت‌های بالا ارائه می‌دهد. طراحی سیستم تعلیق تارا نیز در جذب ناهمواری‌های شهری عملکرد قابل‌قبولی دارد و کابین آن، به‌ویژه در بخش فضای پای سرنشینان عقب، نسبت به دنا کاربردی‌تر ارزیابی می‌شود. دنا اما با بدنه‌ای بزرگ‌تر و طراحی ظاهری عضلانی‌تر، حس یک سدان جادارتر را منتقل می‌کند؛ هرچند وزن بالاتر آن می‌تواند بر مصرف سوخت و چابکی خودرو در برخی شرایط اثر بگذارد.

تارا دنده‌ای برای خریدارانی که مصرف سوخت اقتصادی‌تر، پلتفرم مدرن‌تر، سواری متعادل و هزینه نگهداری قابل پیش‌بینی‌تر را در اولویت دارند، گزینه مناسب‌تری است. در مقابل، دنا برای کسانی که قدرت موتور، کشش بیشتر و ظاهر بزرگ‌تر خودرو اهمیت بیشتری دارد، همچنان انتخاب قابل‌توجهی محسوب می‌شود. البته در بازار خودروهای کارکرده، وضعیت فنی موتور، سابقه سرویس‌ها، سلامت گیربکس و بدنه هر خودرو باید پیش از تصمیم نهایی، مهم‌تر از صرفاً مدل یا نام خودرو بررسی شود.