صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

لیست قیمت خودروهای کارکرده داخلی

 تارا دنده‌ای برای خریدارانی که مصرف سوخت اقتصادی‌تر، پلتفرم مدرن‌تر، سواری متعادل و هزینه نگهداری قابل پیش‌بینی‌تر را در اولویت دارند، گزینه مناسب‌تری است. در مقابل، دنا برای کسانی که قدرت موتور، کشش بیشتر و ظاهر بزرگ‌تر خودرو اهمیت بیشتری دارد، همچنان انتخاب قابل‌توجهی محسوب می‌شود. البته در بازار خودروهای کارکرده، وضعیت فنی موتور، سابقه سرویس‌ها، سلامت گیربکس و بدنه هر خودرو باید پیش از تصمیم نهایی، مهم‌تر از صرفاً مدل یا نام خودرو بررسی شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۱۱
| |
3406 بازدید
|
۳
 

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ بازار خودروهای کارکرده همچنان یکی از فعال‌ترین بخش‌های معاملات خودرو در کشور است و خریداران برای فرار از هزینه بالای خودروهای صفر، بیش از گذشته به این بازار روی آورده‌اند. در این بازار، سن خودرو، میزان کارکرد، سلامت بدنه و وضعیت فنی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ارزش هر خودرو هستند و حتی تفاوت جزئی در وضعیت بدنه می‌تواند فاصله قابل توجهی در قیمت ایجاد کند.

بر اساس آگهی‌های خودروهای کارکرده، پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۹ با ۱۹۸ هزار کیلومتر کارکرد و وضعیت صافکاری بدون رنگ، با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. این خودرو در میان گزینه‌های بررسی‌شده، ارزان‌ترین مدل بازار به شمار می‌رود.

رانا مدل ۱۳۹۲ با ۲۲۴ هزار کیلومتر کارکرد و چند لکه‌رنگ، یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؛ خودرویی که میزان کارکرد بالا و وضعیت بدنه آن، از عوامل مهم در ارزیابی قیمت نهایی آن محسوب می‌شود.

همچنین کوییک R مدل ۱۴۰۰ با ۱۱۲ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان در بازار خودروهای دست‌دوم آگهی شده است.

در میان خودروهای جدیدتر، تارا دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ با ۴۷ هزار کیلومتر کارکرد و بدون رنگ، یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت دارد و گران‌ترین گزینه این فهرست محسوب می‌شود.

لیست قیمت خودروهای کارکرده/ دنا، پراید، تارا، کوییک، رانا و پژو ۲۰۶ در بازار چند؟+ جدول مردادماه ۱۴۰۵

مقایسه فنی تارا و دنا/ تارا دنده‌ای بهتر است یا دنا پلاس؟

تارا و دنا از مهم‌ترین سدان‌های داخلی بازار ایران هستند، اما از نظر پلتفرم و ساختار فنی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند. تارا بر پایه پلتفرم به‌روزتر IKP۱ توسعه یافته و در نسخه دنده‌ای معمولاً از موتور TU۵P استفاده می‌کند؛ پیشرانه‌ای که با مصرف سوخت متعادل‌تر، استهلاک قابل‌کنترل و دسترسی مناسب‌تر به قطعات، برای استفاده روزمره انتخابی منطقی به شمار می‌رود. در مقابل، دنا به‌ویژه نسخه‌های معمولی و پلاس، عمدتاً با موتور EF۷ شناخته می‌شود که حجم و گشتاور بالاتری دارد و در شتاب‌گیری‌های اولیه و رانندگی در مسیرهای شیب‌دار، توان بیشتری در اختیار راننده قرار می‌دهد.

از نظر کیفیت رانندگی و هندلینگ، تارا به‌دلیل بهره‌گیری از پلتفرم جدیدتر، فرمان‌پذیری دقیق‌تر و تعادل مناسب‌تری در سرعت‌های بالا ارائه می‌دهد. طراحی سیستم تعلیق تارا نیز در جذب ناهمواری‌های شهری عملکرد قابل‌قبولی دارد و کابین آن، به‌ویژه در بخش فضای پای سرنشینان عقب، نسبت به دنا کاربردی‌تر ارزیابی می‌شود. دنا اما با بدنه‌ای بزرگ‌تر و طراحی ظاهری عضلانی‌تر، حس یک سدان جادارتر را منتقل می‌کند؛ هرچند وزن بالاتر آن می‌تواند بر مصرف سوخت و چابکی خودرو در برخی شرایط اثر بگذارد.

 تارا دنده‌ای برای خریدارانی که مصرف سوخت اقتصادی‌تر، پلتفرم مدرن‌تر، سواری متعادل و هزینه نگهداری قابل پیش‌بینی‌تر را در اولویت دارند، گزینه مناسب‌تری است. در مقابل، دنا برای کسانی که قدرت موتور، کشش بیشتر و ظاهر بزرگ‌تر خودرو اهمیت بیشتری دارد، همچنان انتخاب قابل‌توجهی محسوب می‌شود. البته در بازار خودروهای کارکرده، وضعیت فنی موتور، سابقه سرویس‌ها، سلامت گیربکس و بدنه هر خودرو باید پیش از تصمیم نهایی، مهم‌تر از صرفاً مدل یا نام خودرو بررسی شود.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت روز خودرو اخبار خودرو قیمت خودرو خودرو خودرو کارکرده
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
m
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
3
پاسخ
بتازگی خبری منتشر شده مبنی بر حذف کارت سوخت شخصی و سهمیه و.. خودروهای بالای 20 سال عمر - من الان استاد دانشگاه هستم و یه پراید 84 دارم نمیتونم یه خودروی نو بخرم چه برسد به اقشار ضعیفتر جامعه - لطفا سریعا این طرح را متوقف کنید وگرنه نصف مردم بدبخت می شوند- قبلا با ابطال خودروی فرسوده یک ماشین نو می دادن که اختلاف قیمت کارخانه و بازار انقدر زیاد بود که ارزش داشت الان قیمت بازار ازاد و کارخانه هم یکی شده انگار ماشینو که اسقاط میکنی اونو اتیش زدی!!! حداقل الان باید دولت در عوض اسقاط پراید امثال من 400 میلیون و یک ماشین نو فوری به قیمت کارخانه بده- از توجه مسولین به این پیام متشکرم!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
مشکل شما مختص شما نیست خیلی از مردم با همین مسئله مواجه هستند اما آلودگی خودروهای فرسوده هم سلامتی مردم را تهدید میکند. برای حل این کلاف در هم پیچیده مشکلات چه باید کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
چشم استاد
با مترو تشریف ببرید دانشگاه
وب گردی
پرشین هتل
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۷۵ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۶۸ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۶۳ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۱ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005pOd
tabnak.ir/005pOd