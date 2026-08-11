به گزارش تابناک؛ کانال‌های مرتبط با لنجداران ویدئویی از لحظه خروج چندین لنج ایرانی از بنادر امارات منتشر کرده‌اند. این شناورها پس از ابلاغ ممنوعیت ورود لنج‌ها و کشتی‌های ایرانی به بنادر امارات، در حال ترک این کشور و حرکت به سمت بنادر ایران دیده می‌شوند. این ویدئو در روزهای اخیر در میان فعالان حمل‌ونقل دریایی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.