صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

فرمانده نیروی قدس سپاه وارد بغداد شد

سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای رایزنی‌های دوره‌ای و بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای وارد بغداد، پایتخت عراق شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۰۳
| |
3581 بازدید
|
۱

 

سردار+قاآنی

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری: سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای رایزنی‌های دوره‌ای و بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای وارد بغداد، پایتخت عراق شد. میدل ایست نیوزنوشت: سردار قاآنی در جریان این سفر با فرماندهان ارشد سازمان الحشد الشعبی، رهبران گروه‌های مسلح و همچنین چهره‌های برجسته ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (جریان‌های سیاسی شیعه عراق) دیدار کرد و درباره ابعاد مختلف همکاری‌های دوجانبه و آخرین احوالات سیاسی و امنیتی منطقه به تبادل نظر پرداخت.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
نیروی قدس سپاه سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
5
پاسخ
خداوند پشت وپناه رهروان حق میباشد
وب گردی
پرشین هتل
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۷۵ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۶۸ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۶۳ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۱ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005pOV
tabnak.ir/005pOV