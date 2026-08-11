فرمانده نیروی قدس سپاه وارد بغداد شد

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری: سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای رایزنی‌های دوره‌ای و بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای وارد بغداد، پایتخت عراق شد. میدل ایست نیوزنوشت: سردار قاآنی در جریان این سفر با فرماندهان ارشد سازمان الحشد الشعبی، رهبران گروه‌های مسلح و همچنین چهره‌های برجسته ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (جریان‌های سیاسی شیعه عراق) دیدار کرد و درباره ابعاد مختلف همکاری‌های دوجانبه و آخرین احوالات سیاسی و امنیتی منطقه به تبادل نظر پرداخت.