فرمانده نیروی قدس سپاه وارد بغداد شد
سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای رایزنیهای دورهای و بررسی آخرین تحولات منطقهای وارد بغداد، پایتخت عراق شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۰۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری: سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در راستای رایزنیهای دورهای و بررسی آخرین تحولات منطقهای وارد بغداد، پایتخت عراق شد. میدل ایست نیوزنوشت: سردار قاآنی در جریان این سفر با فرماندهان ارشد سازمان الحشد الشعبی، رهبران گروههای مسلح و همچنین چهرههای برجسته ائتلاف «چارچوب هماهنگی» (جریانهای سیاسی شیعه عراق) دیدار کرد و درباره ابعاد مختلف همکاریهای دوجانبه و آخرین احوالات سیاسی و امنیتی منطقه به تبادل نظر پرداخت.
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