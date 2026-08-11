رامین رضاییان در تلویزیون ارشاد شد+عکس
مقایسه دو وضعیت از یقه پیراهن رامین رضاییان در برنامه فوتبال برتر سوژه کاربران فضای مجازی شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۲۰۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، شب گذشته رامین رضاییان مهمان شبکه سوم سیما و برنامه فوتبال برتر بود. محورهای اصلی گفتوگوی رضاییان عملکرد تیم ملی در جام جهانی و چالشهای اخیرش با باشگاه استقلال بود، اما صحبتهای او درباره مظلومیت مردم ایران و توضیحاتی که درباره نحوه پوشش یا نمایشهایش در اینستاگرام داد هم به سوژههای این برنامه اضافه کرد.
اما یک نکته حاشیهای که از نگاه کاربران فضای مجازی دور نماند، یقه باز رامین رضاییان در اوایل برنامه بود در حالی که کمی بعدتر دکمه پیراهنش بسته شد. موضوعی که بسیاری آن را نتیجه تذکر ناظران پخش تلویزیون به رضاییان دانستند و به طعنه نوشتند صداوسیما او را ارشاد کرد.
از دو عکس زیر اولی مربوط به دقایق ابتدایی گفتوگو با رضاییان است و دیگری رامین، پس از ارشاد!
گزارش خطا
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با ناظر پخش باید برخورد شود چون قبل از ورود به استودیو پوشش ایشان باید کنترل می شد ؛ نه وسط برنامه .
زنده باد غلی آقا دایی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
رامین پسر خوب فوتبال . فقط حیف که ایشان در زمین بعد از زدن گل علاقه داره از سمت ناف لباسش را بالا بزنه و در استودیو از یقه بده پایین
زور در تربیت عملی نیست حتی با فرزند
بره بیرون یقه شو باز میکنه
فرهنگ باید درست بشه
فرهنگ مرتب و باوقار بودن زن و مرد و دادن آگاهی به جوانان با مهربانی و کارشناسانه از شروع خانواده و مدرسه
شما فرهنگ سازی خوب با روش اجرای خوب در مدارس رو انجام بدین و آگاهی لازم رو به نوجوونها بدین بقیه شو رها کنید و گیر ندین
بره بیرون یقه شو باز میکنه
فرهنگ باید درست بشه
فرهنگ مرتب و باوقار بودن زن و مرد و دادن آگاهی به جوانان با مهربانی و کارشناسانه از شروع خانواده و مدرسه
شما فرهنگ سازی خوب با روش اجرای خوب در مدارس رو انجام بدین و آگاهی لازم رو به نوجوونها بدین بقیه شو رها کنید و گیر ندین