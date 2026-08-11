رامین رضاییان در تلویزیون ارشاد شد+عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، شب گذشته رامین رضاییان مهمان شبکه سوم سیما و برنامه فوتبال برتر بود. محورهای اصلی گفت‌وگوی رضاییان عملکرد تیم ملی در جام جهانی و چالش‌های اخیرش با باشگاه استقلال بود، اما صحبت‌های او درباره مظلومیت مردم ایران و توضیحاتی که درباره نحوه پوشش یا نمایش‌هایش در اینستاگرام داد هم به سوژه‌های این برنامه اضافه کرد.

اما یک نکته حاشیه‌ای که از نگاه کاربران فضای مجازی دور نماند، یقه باز رامین رضاییان در اوایل برنامه بود در حالی که کمی بعدتر دکمه پیراهنش بسته شد. موضوعی که بسیاری آن را نتیجه تذکر ناظران پخش تلویزیون به رضاییان دانستند و به طعنه نوشتند صداوسیما او را ارشاد کرد.

از دو عکس زیر اولی مربوط به دقایق ابتدایی گفت‌وگو با رضاییان است و دیگری رامین، پس از ارشاد!