پیام تبریک قالیباف به فرمانده سپاه

رئیس مجلس در پیامی به مناسبت انتصاب سرلشکر وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: سپاه‌ ثابت کرد که تکیه‌گاهی امن و با صلابت برای مردم شریف ایران است و به برکت خون شهیدان گلگون‌کفن خود، در جنگ تحمیلی اخیر نیز با فرماندهی شجاعانه جنابعالی پشتیبان قابل اعتنایی برای تمامیت ارضی و اقتدار ایران سرافراز بوده و خواهد بود.

رئیس مجلس در پیامی به مناسبت انتصاب سرلشکر وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: سپاه‌ ثابت کرد که تکیه‌گاهی امن و با صلابت برای مردم شریف ایران است و به برکت خون شهیدان گلگون‌کفن خود، در جنگ تحمیلی اخیر نیز با فرماندهی شجاعانه جنابعالی پشتیبان قابل اعتنایی برای تمامیت ارضی و اقتدار ایران سرافراز بوده و خواهد بود.

به گزارش تابناک، متن پیام به این شرح است.

برادر ارجمندم، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

قرار گرفتن این مسئولیت خطیر بر دوش فرماندهی با تجربه و سوابق ارزنده‌ای همچون فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر کشور و اداره مقتدرانه سپاه قهرمان در جنگ تحمیلی سوم در امتداد راه پرافتخار فرماندهان شهیدی همچون شهید پرافتخار حسین سلامی، شهید سرافراز محمد پاکپور و هزاران شهید سپاه، نویدبخش تداوم صلابت و آمادگی این نهاد انقلابی است.

سپاه ثابت کرد که تکیه‌گاهی امن و با صلابت برای مردم شریف ایران است و به برکت خون شهیدان گلگون‌کفن خود، در جنگ تحمیلی اخیر نیز با فرماندهی شجاعانه جنابعالی پشتیبان قابل اعتنایی برای تمامیت ارضی و اقتدار ایران سرافراز بوده و خواهد بود.

جنابعالی ثابت کردید که غیرت و شجاعت از فرماندهان به نیرو‌ها تسری پیدا می‌کند و همانند سوابق فرماندهی و مدیریتی خود در گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در دفاع مقدس اخیر از توان فرماندهی، روحیه جهادی و اقتدار در تصمیمات جنابعالی بهره‌مند شده است.

این شجره طیبه، میراث ماندگار حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و یکی از ستون‌های استوار انقلاب اسلامی است که در دوران مجاهدت‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، ظرفیت‌های عظیم خود را در عرصه‌های دفاع، امنیت، مقاومت و سازندگی به اثبات رساند. امروز نیز انتظار می‌رود با بهره‌گیری از رهنمود‌های رهبر رشید انقلاب و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های انسانی، علمی و دفاعی سپاه، این مسیر پرافتخار با قدرت ادامه یابد.

این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی