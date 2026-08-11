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انتقاد تندوتیز کیهان از یک روزنامه اصلاح طلب

روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان« آشی که یانکی‌ها «بار گذاشتند»و اصلاح‌طلبان «هم زدند»» به تندی از رسانه های اصلاح طلب انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۹۸
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2381 بازدید
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انتقاد تند از این روزنامه که خشاب آمریکا را پُر کرد و ترامپ نوشت: ایران هیچ پولی ندارد!

به گزارش تابناک، کیهان نوشت: در حالی که شیفتگان «مذاکره» مرثیه «ابرتورم» می‌خوانند و «سونات» گفت‌وگو با «کدخدا» می‌نویسند؛ ترامپ با انتشار یک پیام نوشت: «ایران هیچ پولی ندارد». «مایک پمپئو» چند روز پیش در گفت‌وگویی، خط و مشی آمریکا را این‌گونه توصیف کرد: «این مسیر پیش روست، فشار اقتصادی خفه‌کننده که به نتیجه‌ای مطلوب برای رئیس‌جمهور ترامپ منجر خواهد شد، فشار اقتصادی خفه‌کننده به ایران را ادامه دهید تا اعتراضات داخلی در آنجا رخ بدهد». 

وزیر خارجه پیشین آمریکا ادامه داد: «واقعیت امروز این است که به‌زودی با محاصره‌ سنتکام، اهرم فشار ایران در تنگه کاهش می‌یابد و در نهایت آن‌ها دیگر قادر به پرداخت حقوق نخواهند بود»؛ درحالی که یانکی‌ها «امنیت روانی» جامعه را هدف گرفته‌اند، یک روزنامه زنجیره‌ای به بهانه «تحلیل» و «آنالیز»، «آش» دشمن را هم می‌زند و در شرایط جنگی با «قلم و چکش» به جان افکار عمومی افتاده است. 
مدعیان اصلاحات که دولت و ابزار لازم برای اقدام بازدارنده و خنثی‌کننده را در اختیار دارند؛ به بهانه جنگ، تلاش لازم را نکرده و در مقابل به کمک رسانه‌های زنجیره‌ای، پالس ضعف می‌فرستند. روزنامه «دنیای اقتصاد» روز دوشنبه (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) با انتشار سوگ‌نامه اقتصادی نوشت: «باید بدانیم که تورم مسئله اول اقتصاد ایران است و اگر از اهالی اقتصاد کسی غیر از این را بگوید، ارتباط او با واقعیت اقتصاد و با علم اقتصاد قطع شده است»؛ این روزنامه ذیل تیتر «در آستانه ابرتورم؟» ادامه داد: «تورم‌های کنونی در کانال ۸۰ درصد و در برخی استان‌ها سه‌رقمی است».

کمی قبل‌تر (۱۴ مرداد) همین جریده با عنوان «فاصله اقتصاد تا ابرتورم» به تعریف عبارت «ابرتورم» پرداخت و نوشت: «معتبرترین تعریف از ابرتورم، تعریفی است که فیلیپ کاگان در کتاب پویایی پولی ابرتورم (۱۹۵۶) ارائه کرد. بر اساس این تعریف، ابرتورم زمانی آغاز می‌شود که نرخ تورم ماهانه به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد». 

این رسانه زنجیره‌ای همچنین در ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ ذیل تیتر «احتمال اَبَرتورم و پیامدهای آن» نوشت: «مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست... تا زمانی که مردم هنوز تصور می‌کنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل‌نگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد. اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند. هر درآمدی که دریافت می‌کنند، بلافاصله به طلا، ارز، پول خارجی، کالا یا دارایی‌های دیگری تبدیل می‌شود که تصور می‌شود بهتر ارزش خود را حفظ می‌کنند. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. مردم تلاش می‌کنند هرچه زودتر از ریال خارج شوند و همین رفتار، تقاضا برای کالا و دارایی را بالا می‌برد و تورم را بیشتر می‌کند». 

پس از این که دنیای اقتصاد خشاب دشمن را پُر کرد، ترامپ بعد از ظهر یکشنبه (۱۸ مرداد) با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران هیچ پولی ندارد». 

رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار این نمودار تاکید کرد که ارزش یک میلیون ریال از حدود یک دلار و ۱۱ سنت در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۵۳ سنت در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. مرثیه‌سرایی اصلاح‌طلبان برای اقتصاد، هنگامی که دولت و ابزار لازم برای خنثی‌سازی طرح یانکی‌ها را در اختیار دارند، آب به آسیاب دشمن ریختن است و به جنگ روانی آمریکا علیه مردم، ضریب می‌دهد.

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کیهان روزنامه اصلاح طلب ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
6
22
پاسخ
ملت دل خوشی از هر دو طرف ندارن ولی کیهان و امثال کیهان بسیار سنگینتر خواهند بود اگر کاری به اقتصاد و معیشت نداشته باشند چون مبنای واقعی همه حرف ها و عملهای امثال اینها هر چی باشد اقتصاد نیست
بعدش این دروغها چیه؟؟ اگر داخل ایران کسی نگه اوضاع داغونه آمریکا نمیفهمه؟؟؟!!!
کلا اینها با هر چی واقعیته مشکل دارند حتی واقعیت توصیف جنگ و میدان جنگ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
حالا که اقتصاد دست امثال اونا بوده وهست
و نه امثال کیهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
7
26
پاسخ
حسین آقا بهت بر نخوره اینکه گفته ایران پول ندارد منظورش مردم ایران بوده شما رو نگفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
9
22
پاسخ
کیهان فقط به دنبال تشنج و جنگ است
حیف پول بیت المال که خرج این روزنامه می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
9
18
پاسخ
ای کاش ضدیت کیهان فقط با اصلاح طلبان بود. وقتی ۱۳ سال پیش شهید لاریجانی گفت چرخ سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد باید باهم بچرخد کیهان نپسندید و خواهان تخت گاز صنعت هسته‌ای شد . اکنون چرخش چرخها یه کم مشکل شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
تو که راست میگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
9
23
پاسخ
انتقادهای کیهان فاقد ارزش است و برای کسی مهم نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
برای ما خیلی مهمه. خودت را به جای دیگران جا نزن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
نتیجه : دولت فعلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
18
7
پاسخ
ایران اسلامی، آمریکا را به عقب راند، چند منافق داخلی که عددی نیستند. عرض خود میبرند و زحمت ما بسیار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
2
9
پاسخ
بعد از چند ماه که صحبت های طرف مخالف آقای کیهان ثابت شد، باز هم می که تقصیر اصلاح طلبها بود، وقتی کسی پاسخگوی حرفها و گفته های خود نباشد، از آزادی عمل کافی قادر هست که هر از چند گاهی به جای راه حل عملی، برای حل مشکلات، ساز مخالف بزند، هر کسی با هر برندی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
کدوم صحبتشون ثابت شد
تضمین امضای کری؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتون بشوریم؟
فردای دنیا فردای گفتمان است نه موشک؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
3
11
پاسخ
مشکل اصلی اقتصاد ایران اگر تورم افسار گسیخته، محاصره دریایی و تحریم ها نیست، پس چیست؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
4
پاسخ
مردم پولی ندارند . در ماه قبل ترمز تورم کشیده شده است
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