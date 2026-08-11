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کد خبر: ۱۳۸۹۱۹۷
بازدید: ۳۳۱۳
نظرات: ۱

عکس: ثبت اتفاق‌های تکرارنشدنی

عکاسی خیابانی هنر ثبت لحظه‌هایی است که تنها در کسری از ثانیه رخ می‌دهند و دیگر تکرار نمی‌شوند؛ از نگاه گذرای یک رهگذر و بازی نور روی دیوار تا تلاقی تصادفی آدم‌ها و اشیا در یک قاب. جوایز عکاسی خیابانی لنزکالچر ۲۰۲۶ با معرفی آثار ۴۱ عکاس از ۲۳ کشور، مجموعه‌ای از همین لحظه‌های ساده اما سینمایی را به نمایش گذاشته است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل عکس خیابانی جوایز عکاسی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
میرمهنا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
حقیقتاً در اکثر تصاویر، موضوع تکرار نشدنی ندیدم! البته طبیعتاً هررررر عکسی، فقط و فقط یکبار تکرار میشه!
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