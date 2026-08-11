عکس: ثبت اتفاقهای تکرارنشدنی
عکاسی خیابانی هنر ثبت لحظههایی است که تنها در کسری از ثانیه رخ میدهند و دیگر تکرار نمیشوند؛ از نگاه گذرای یک رهگذر و بازی نور روی دیوار تا تلاقی تصادفی آدمها و اشیا در یک قاب. جوایز عکاسی خیابانی لنزکالچر ۲۰۲۶ با معرفی آثار ۴۱ عکاس از ۲۳ کشور، مجموعهای از همین لحظههای ساده اما سینمایی را به نمایش گذاشته است.
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برچسبها:عکس بین الملل عکس خیابانی جوایز عکاسی
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