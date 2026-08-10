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شمار کل زائران ایرانی در پیاده روی اربعین امسال

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی تاکید کرد: در اربعین امسال بیش از ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر زائر از مرزهای کشور ما به عتبات عالیات مشرف شدند.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۸۹
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ستاد اربعین

به گزارش تابناک، علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، امشب (دوشنبه ۱۹ مرداد) در گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به آخرین آمار زائران اربعین حسینی گفت: امسال تقریبا بیش از ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر در ایام اربعین امام حسین(ع)، یعنی از ابتدای ماه صفر تا الان، به زیارت عتبات عالیات و راهپیمایی اربعین امام حسین(ع) مشرف شده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: از این تعداد حدود ۳۰۰ هزار نفر اتباع خارجی هستند که در کشور ایران حضور داشتند یا از مسیر کشور ما عبور کردند و به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: البته از این جمعیتی که عرض کردم، حدود ۲۰۰ هزار نفر همچنان در عراق هستند که طبیعی است؛ یعنی ما در وقت‌های عادی هم همواره حدود ۲۰۰ هزار نفر، بلکه بیشتر، در کشور عراق زائر داریم.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه بخش قابل توجهی از علاقمندان به زیارت امام حسین(ع) و عتبات عالیات در دهه اول ماه محرم مشرف شدند، گفت: حدود ۷۵۰ هزار نفر هم در دهه اول ماه محرم و آن ایام ماه محرم مشرف شدند.

وی افزود: با احتساب آن جمعیت زواری که از ابتدای ماه محرم تا الان که ما خدمت شما هستیم و ان‌شاءالله تا آخر ماه صفر هم ادامه دارد، بالای ۴ میلیون نفر از هم‌وطنان ما و اتباع محترم خارجی که در کشور ما حضور دارند یا از کشور ما عبور کرده‌اند، از سمت مرزهای ما به زیارت عتبات عالیات مشرف شده و در راهپیمایی اربعین امام حسین(ع) حضور پیدا کرده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای خود اربعین، ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر زائر به عتبات عالیات مشرف شدند.

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