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افزایش گسترده تلفات زلزله ۷.۴ ریشتری کلمبیا

دست‌کم ۶۹ نفر در پی زمین‌لرزه شدید در کلمبیا جان باختند.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۸۷
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کلمبیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، زمین‌لرزه‌ای شدید به بزرگی ۷.۴ ریشتر روز دوشنبه غرب کلمبیا را لرزاند و دست‌کم ۶۹ نفر را کشت.

این زلزله همچنین باعث گرفتار شدن مردم زیر آوار ساختمان‌های فروریخته شد و ساکنان مناطقی تا بوگوتا مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

مرکز این زمین‌لرزه در «سن خوزه دل پالمر» منطقه‌ای با حدود ۴۸۰۰ نفر جمعیت در حدود ۴۰۰ کیلومتری غرب بوگوتا قرار داشت.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰۷ کیلومتری زمین رخ داده است.

این زلزله در کشورهای همسایه، از جمله اکوادور و پاناما نیز احساس شد اما گزارش‌ها حاکی از خسارت اندک در این دو کشور بود.

وزیر کشور کلمبیا گفت این زمین‌لرزه بیش از ۲۰ شهرستان در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

سازمان زمین‌شناسی کلمبیا اعلام کرد این زمین‌لرزه بزرگ‌ترین زلزله ثبت‌شده در کلمبیا طی یک دهه گذشته بوده است. پس از آن نیز دو پس‌لرزه به بزرگی ۲.۸ و ۴.۸ ریشتر رخ داد.

این زمین‌لرزه در حالی بسیاری از مردم کلمبیا را نگران کرده که در اواخر ماه ژوئن، دو زمین‌لرزه پیاپی در کشور همسایه - ونزوئلا - صدها ساختمان را ویران و بیش از ۵۰۰۰ نفر را کشته بود.

 

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کلمبیا زلزله زمین لرزه زلزله شدید زلزله 7 ریشتری خسارت تلفات
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