قطعی ۷ ساعته برق در یکی از مناطق شیراز

برق یکی از مناطق شیراز از ساعت ۱۴ امروز ۱۹ مردادماه قطع شده است و از همان ساعات اولیه شهروندان موضوع را به خبرگزاری فارس اطلاع دادند اما مشکل همچنان پابرجاست اما مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز عنوان می‌کند این حادثه دیر اطلاع داده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از شیراز، در یکی از مناطق شهر شیراز، از ساعت حدود ۱۴ امروز برق قطع شده و شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

این قطعی در صورتی بیش از هفت ساعت ادامه داشته که بنا بر اعلام شرکت توزیع برق بنا بود از ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشد.

در پی این موضوع، خبرنگار فارس با احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، درباره علت قطعی طولانی‌مدت برق در این منطقه گفت‌وگو کرد.

خسروی با تأکید بر اینکه خاموشی ایجادشده در منطقه قالیشویی مربوط به برنامه زمان‌بندی‌شده نبوده است، اظهار داشت: این قطعی به دلیل وقوع حادثه و خرابی در شبکه برق رخ داده است.

وی افزود: به دلیل تأخیر در اطلاع‌رسانی، برخی مشترکان تصور کرده بودند خاموشی ایجادشده در چارچوب جدول خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اعمال شده است.