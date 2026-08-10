صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قطعی ۷ ساعته برق در یکی از مناطق شیراز

برق یکی از مناطق شیراز از ساعت ۱۴ امروز ۱۹ مردادماه قطع شده است و از همان ساعات اولیه شهروندان موضوع را به خبرگزاری فارس اطلاع دادند اما مشکل همچنان پابرجاست اما مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز عنوان می‌کند این حادثه دیر اطلاع داده شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۸۶
| |
1692 بازدید
قطع برق

به گزارش تابناک به نقل از فارس از شیراز، در یکی از مناطق شهر شیراز، از ساعت حدود ۱۴ امروز برق قطع شده و شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

این قطعی در صورتی بیش از هفت ساعت ادامه داشته که بنا بر اعلام شرکت توزیع برق بنا بود از ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشد.

در پی این موضوع، خبرنگار فارس با احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، درباره علت قطعی طولانی‌مدت برق در این منطقه گفت‌وگو کرد.

خسروی با تأکید بر اینکه خاموشی ایجادشده در منطقه قالیشویی مربوط به برنامه زمان‌بندی‌شده نبوده است، اظهار داشت: این قطعی به دلیل وقوع حادثه و خرابی در شبکه برق رخ داده است.

وی افزود: به دلیل تأخیر در اطلاع‌رسانی، برخی مشترکان تصور کرده بودند خاموشی ایجادشده در چارچوب جدول خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اعمال شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیراز قطع برق خاموشی
انتصاب ۶ فرمانده عالی رتبه نظامی/ ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)
یک سال پس از خاموشی مردی که با قلم، روح ایران را نقاشی کرد؛ محمود فرشچیان، نگارگر جاودانه
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطع برق صداوسیما و استفاده از نور فلش موبایل را ببینید!
تناقضی که وزارت نیرو باید پاسخگو باشد/ عسلویه نباید قربانی قطعی برق شود!
آتش‌سوزی در پارک ملی بمو شیراز
طوفان شدید شبکه برق در محور خاش-سراوان را قطع کرد
وقوع آتش سوزی در غرفه‌های لوناپارک شیراز
تابستان امسال بدون خاموشی سپری می‌شود
علت وقوع خاموشی گسترده‌ در شیراز
وب گردی
پرشین هتل
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۴ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۸۰ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۳ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۶۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۵۴ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pOE
tabnak.ir/005pOE