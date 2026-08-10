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جزئیات رسوایی اخلاقی رئیس فیفا فاش شد

نشریه انگلیسی از جزئیات پرونده فساد اخلاقی رئیس فیفا در زمان حضورش در یوفا پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۸۲
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4329 بازدید
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۴
اینفانتینو

به گزارش تابنانک به نقل از فارس، پرونده فساد اخلاقی جیانی اینفانتینو این روزها به کانون توجه رسانه‌های ورزشی دنیا تبدیل شده در همین رابطه نشریه دیلی استار امروز (دوشنبه) از جزئیات رابطه نامشروع و غیراخلاقی جیانی با کارمند سابقش پرده برداشت. 

طبق گزارش این رسانه انگلیسی، رئیس فیفا در زمان حضورش در یوفا برای مدت ۵ سال با این زن رابطه غیراخلاقی داشته و از سمتش سوء استفاده کرده است.

پیش از این اینفانتینو ابتدا به خاطر زد و بند با ترامپ پرونده سنگین اخراجش از سوی یوفا کلید خورده بود.

حالا افشای رسوایی اخلاقی او در ٣ روز گذشته او را بیش از پیش به در خروج فیفا نزدیک کرده است.

نشریه انگلیسی می‌نویسد که این زن کارمند با حمایت‌های غیرقانونی اینفانتینو حقوقش در عرض دو سال با رشد غیرمتعارف به ١۵٠ هزار پوند افزایش یافت و همچنین از سمت یک کارمند ساده یوفا به عنوان یکی از مدیران یوفا ارتقا پیدا کرد.

دیلی استار فاش می‌کند که اینفانتینو هنگام رفتن این زن از یوفا به او مبلغ ١۵٠ هزار پوند از حساب اتحادیه اروپا پرداخت کرده است.

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برچسب ها
اینفانتینو فیفا رئیس فیفا رسوایی اخلاقی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Germany
|
۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
1
پاسخ
زنه خرابه چه ارتباطی به رییس فیفا داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
1
پاسخ
این آدم های فاسد میخوان دنیا رو از فساد پاک کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
1
پاسخ
قبلا نوشته بودم این مردک هم معلومه از یاران جزیره اپستینه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
1
3
پاسخ
رسوایی برای چی؟ این موارد در غرب عادی هست . ندیدید مگه ؟ طرف ۶ تا بچه داره . هنوز ازدواج نکرده .
به این کچل رسید آسمون تپید؟
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