جزئیات رسوایی اخلاقی رئیس فیفا فاش شد

به گزارش تابنانک به نقل از فارس، پرونده فساد اخلاقی جیانی اینفانتینو این روزها به کانون توجه رسانه‌های ورزشی دنیا تبدیل شده در همین رابطه نشریه دیلی استار امروز (دوشنبه) از جزئیات رابطه نامشروع و غیراخلاقی جیانی با کارمند سابقش پرده برداشت.

طبق گزارش این رسانه انگلیسی، رئیس فیفا در زمان حضورش در یوفا برای مدت ۵ سال با این زن رابطه غیراخلاقی داشته و از سمتش سوء استفاده کرده است.

پیش از این اینفانتینو ابتدا به خاطر زد و بند با ترامپ پرونده سنگین اخراجش از سوی یوفا کلید خورده بود.

حالا افشای رسوایی اخلاقی او در ٣ روز گذشته او را بیش از پیش به در خروج فیفا نزدیک کرده است.

نشریه انگلیسی می‌نویسد که این زن کارمند با حمایت‌های غیرقانونی اینفانتینو حقوقش در عرض دو سال با رشد غیرمتعارف به ١۵٠ هزار پوند افزایش یافت و همچنین از سمت یک کارمند ساده یوفا به عنوان یکی از مدیران یوفا ارتقا پیدا کرد.

دیلی استار فاش می‌کند که اینفانتینو هنگام رفتن این زن از یوفا به او مبلغ ١۵٠ هزار پوند از حساب اتحادیه اروپا پرداخت کرده است.