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خسارت‌ها و تلفات زلزله ۷.۴ ریشتری در کلمبیا + عکس

سازمان هوانوردی غیرنظامی کلمبیا اعلام کرد در پی زمین‌ لرزه امروز دوشنبه در این کشور، ۶ فرودگاه آسیب دیده و تردد هوایی در آنها متوقف شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۷۶
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زلزله کلمبیا

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، سازمان هواپیمایی کشوری کلمبیا در این باره اضافه کرد: گزارش‌ هایی از خسارت به ۶ فرودگاه در پی وقوع زلزله مخابره شده است. همچنین، فعالیت ها و تردد هوایی نیز متوقف شده اند.

شهردار کالی در کلمبیا در این ارتباط خبر داد: ۲۰ ساختمان بر اثر زلزله فرو ریختند و افراد زیر آوار گرفتار شده‌اند.

رویترز به نقل از شهردار پریرا در کلمبیا خبر داد: ۱۸ نفر در زمین‌لرزه جان باختند.

روسیا الیوم نیز گزارش کرد: مقامات کلمبیا از جان باختن ۱۲ نفر در پی وقوع زمین‌ لرزه شدید در شهر مانیزالس واقع در غرب این کشور خبر دادند.

سازمان زمین‌شناسی کلمبیا ساعاتی پیش خبر داد بود، بزرگی زمین‌لرزه‌ای که سواحل غربی این کشور را لرزاند، ۷.۴ در مقیاس ریشتر بود.

افزایش جان‌باختگان زلزله ۷٫۴ ریشتری کلمبیا

مقامات محلی روز دوشنبه تأیید کردند که بر اثر زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷٫۴ ریشتر در کلمبیا، دست‌کم ۲۰ نفر جان باخته‌اند.

مائوریسیو سالازار، شهردار پریرا، گفت که ۱۸ نفر در این زلزله کشته شده‌اند. او گفت: «آنچه امروز برای ما اتفاق افتاده واقعاً غم‌انگیز است. در حال حاضر، از ابعاد واقعی خسارت ناشی از این زلزله اطلاعی نداریم. در حال حاضر، فقط می‌توانم گزارش دهم که ۱۸ نفر جان باخته‌اند و ده‌ها نفر مجروح شده‌اند.»

در همین حال، خورخه ادواردو روخاس، شهردار مانیسالس، اعلام کرد که دست‌کم دو نفر از ساکنان این شهر در اثر این زلزله ویرانگر جان خود را از دست داده‌اند و از مردم خواست به دلیل احتمال وقوع پسلرزه‌ها، از ساختمان‌ها خارج شوند.

به گفته سازمان هوانوردی غیرنظامی کلمبیا (UAEAC)، پرواز‌ها در چندین فرودگاه کلمبیا پس از زمین‌لرزه ویرانگر ۷٫۴ ریشتری که امروز با مرکز لرزه‌ای در سن خوزه دل پالمار در بخش چوکو رخ داد، به حالت تعلیق درآمدند.

UAEAC روز دوشنبه اعلام کرد که خساراتی در فرودگاه‌های پریرا، مانیسالس، کیبدو، ارمنیا، کارتاگو و بوئناونتورا گزارش شده است و افزود که عملیات در این ترمینال‌ها تا زمان «ارزیابی خسارت‌های ساختاری زیرساخت‌ها» به حالت تعلیق درخواهد آمد.

در همین حال، نوبیا کارولینا کوردوبا، فرماندار چوکو، گفت که در شهر‌های مختلف این بخش، جراحات و خسارت‌های جدی به زیرساخت‌ها گزارش شده است. او تأکید کرد: «اگرچه مرکز لرزه‌ای در نزدیکی سن خوزه دل پالمار بود، اما جراحات و خسارت‌های قابل توجهی به ساختمان‌ها در پایتخت، کیبدو، وارد شده است. ما در حال ارزیابی خسارت هستیم و به زودی اولین گزارش رسمی را منتشر خواهیم کرد.»

 

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کلمبیا زلزله زمین لرزه زلزله شدید زلزله 7 ریشتری
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