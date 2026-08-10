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کد خبر:۱۳۸۹۱۷۵
کد خبر:۱۳۸۹۱۷۵
9753 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

وضعیت جسمی وخیم علی ضیا را زبان خودش

علی ضیا بعد از مدتی دوری، درباره شرایط سخت جسمی و روحی ماه‌های اخیرش صحبت کرد و گفت: حدود سه ماه با عصا راه می‌رفته و نزدیک به یک ماه و نیم حتی توانایی راه رفتن نداشته است. او همچنین گفت حدود دو ماه از اتاقش بیرون نیامده و هنوز هم مشکلات جسمی‌اش به‌طور کامل برطرف نشده؛ به‌طوری که نمی‌تواند زانویش را درست خم کند، عادی راه برود یا حتی به‌راحتی کفش بپوشد. این مجری در صحبت‌های تازه‌اش همچنین از روزهای سخت بیماری مادرش و اتفاقات تلخی گفت که به گفته خودش حتی قادر به صحبت کردن درباره بعضی از آن‌ها نیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی ضیا ویدیو بیماری علی ضیاء
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
5
پاسخ
دماغو کی به این گفته خوشتیب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
2
8
پاسخ
برگرده ببینه طی این سالها کجا چه کاری بر علیه مردم انجام داده و مزدی گرفته و اصلاح کنه اگر امکانش هست. امید که مشکلاتش رفع بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
7
پاسخ
بابت اینم ما باید ناراحت باشیم. مگه بقیه مردم مریض نمیشن. توهم میلیارد ها مول گرفتی برو خودتو درمان کن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
8
پاسخ
به ما چه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
8
پاسخ
خب؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
5
1
پاسخ
زنده باشی سلامت باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
8
پاسخ
خوب اوضاع در حال عادی شدن است و بهانه های غیبت و خفه خان گرفتن باید سناریویی داشته باشند !
البته بهترین و لازم ترین سلامتی برای کسانی که اسم انسان را بر روی خودشان گذاشته اند سلامت عقل است !!!!!!!!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
6
پاسخ
تیر غیب
مهندس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
5
پاسخ
خدا همه‌ی مریض‌ها رو شفا بده و مشکلات گرفتارها رو حل کنه!
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