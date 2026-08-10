وضعیت جسمی وخیم علی ضیا را زبان خودش

علی ضیا بعد از مدتی دوری، درباره شرایط سخت جسمی و روحی ماه‌های اخیرش صحبت کرد و گفت: حدود سه ماه با عصا راه می‌رفته و نزدیک به یک ماه و نیم حتی توانایی راه رفتن نداشته است. او همچنین گفت حدود دو ماه از اتاقش بیرون نیامده و هنوز هم مشکلات جسمی‌اش به‌طور کامل برطرف نشده؛ به‌طوری که نمی‌تواند زانویش را درست خم کند، عادی راه برود یا حتی به‌راحتی کفش بپوشد. این مجری در صحبت‌های تازه‌اش همچنین از روزهای سخت بیماری مادرش و اتفاقات تلخی گفت که به گفته خودش حتی قادر به صحبت کردن درباره بعضی از آن‌ها نیست.