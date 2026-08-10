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پیکر جوان غرق‌شده در رودخانه ارس پیدا شد

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از پیدا شدن پیکر جوان ۳۰ ساله غرق‌شده در رودخانه ارس شهرستان پلدشت خبرداد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۷۳
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غرق شدن

به گزارش تابناک، حمید محبوبی در این زمینه افزود: در پی اعلام حادثه غرق‌شدن جوان ۳۰ ساله در رودخانه ارس شهرستان پلدشت، تیم امدادی هلال‌احمر شهرستان پلدشت به‌عنوان تیم پشتیبان به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: با تلاش نیروهای امدادی و عوامل حاضر در صحنه، پیکر فرد غرق‌شده پیدا و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

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آذربایجان غربی پلدشت رودخانه ارس غرق شدن غرق شدگی کشف پیکر
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