به گزارش تابناک، حمید محبوبی در این زمینه افزود: در پی اعلام حادثه غرق‌شدن جوان ۳۰ ساله در رودخانه ارس شهرستان پلدشت، تیم امدادی هلال‌احمر شهرستان پلدشت به‌عنوان تیم پشتیبان به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: با تلاش نیروهای امدادی و عوامل حاضر در صحنه، پیکر فرد غرق‌شده پیدا و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.