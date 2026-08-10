پیکر جوان غرقشده در رودخانه ارس پیدا شد
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از پیدا شدن پیکر جوان ۳۰ ساله غرقشده در رودخانه ارس شهرستان پلدشت خبرداد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۷۳| |
1736 بازدید
به گزارش تابناک، حمید محبوبی در این زمینه افزود: در پی اعلام حادثه غرقشدن جوان ۳۰ ساله در رودخانه ارس شهرستان پلدشت، تیم امدادی هلالاحمر شهرستان پلدشت بهعنوان تیم پشتیبان به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: با تلاش نیروهای امدادی و عوامل حاضر در صحنه، پیکر فرد غرقشده پیدا و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.
گزارش خطا