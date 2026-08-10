پزشکیان: خدمت به مردم باید محور رقابت احزاب باشد

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، میدان دادن به همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی و توجه همزمان به مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور، گفت: نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگر صرفاً نظامی نیست و آنها بر ایجاد اختلاف از درون حساب باز کرده‌اند؛ بنابراین همه جریان‌های سیاسی باید با کنار گذاشتن منیت‌ها و اختلافات، در مسیر حل مسائل مردم، تقویت معیشت، اشتغال، مسکن و درمان و حفظ عزت و سربلندی کشور به میدان بیایند.

به گزارش تابناک به نقل از از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشستی با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی که پیش از ظهر امروز، دوشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و تجلیل از راهبری حکیمانه، رهنمود‌ها و جهت‌گیری‌های ایشان در دوره زعامت و رهبری، ابراز امیدواری کرد با استعانت از خدای متعال بتوان مسیر و راه این عزیزان را صادقانه پی گرفت و کشور را از چالش‌های پیش رو عبور داد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تجلیل از جانفشانی، ایثارگری و فداکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در صحنه دفاع از کشور و اقتدارآفرینی در برابر تهاجم دشمنان در جنگ اخیر، اظهار داشت: وقتی آمریکا و اروپا سپاه پاسداران را تحریم می‌کنند، این مسئله نشان می‌دهد که نقطه اقتدار و قوت ما کجاست و دشمنان از چه ظرفیتی هراس دارند.

پزشکیان افزود: اگر این عزیزان و نیرو‌های نظامی کشور وجود نداشتند، افتخاری که امروز از آن برخورداریم، حاصل نمی‌شد. نیرو‌های مسلح با وجود تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه‌هایی که ممکن است میان ما وجود داشته باشد، جانانه از کشور دفاع می‌کنند و در میدان ایستاده‌اند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت سلیقه‌ها به زمینه‌ای برای ایجاد چالش علیه نیرو‌های مسلح تبدیل شود، گفت: اگر تاکنون جمهوری اسلامی ایران پابرجا مانده است، به برکت نیرو‌های ارتش، سپاه، بسیج و همه افرادی است که در میدان حضور داشته و برای حفظ کشور و نظام فداکاری کرده‌اند؛ بنابراین تضعیف این سرمایه ارزشمند نه درست است و نه به صلاح کشور.

پزشکیان تصریح کرد: این عزیزان واقعاً شایسته قدردانی هستند و ما با تمام وجود از نیرو‌های مسلح دفاع خواهیم کرد.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر همراهی و هماهنگی دولت و نیرو‌های مسلح در عرصه دیپلماسی به تفاهمات اخیر اسلام‌آباد اشاره کرد و اظهار داشت: اگر تفاهمنامه اخیر اسلام‌آباد نیز به جمع‌بندی نهایی رسید، باید تأکید کنم که نیرو‌های مسلح همگی در این مسیر با ما همراه بودند و این‌گونه نبود که در این زمینه اختلافی میان مسئولان و نیرو‌های مسلح وجود داشته باشد. در خصوص این موضوع با یکدیگر گفت‌و‌گو کردیم و این گفت‌و‌گو‌ها نیز طولانی بود و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که مسیر تفاهم، بهترین مسیری است که می‌توانیم دنبال کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های نیرو‌های مسلح گفت: نباید فداکاری‌ها، جانفشانی‌ها و ازخودگذشتگی‌های این عزیزان را فراموش کنیم. بسیاری از فرماندهانی که در جریان حوادث و جنگ اخیر به شهادت رسیدند، اگر به خانه‌هایشان مراجعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که بسیار ساده و محقرانه زندگی می‌کردند. افرادی که در چنین جایگاه‌هایی قرار دارند، از نظر عرفی ممکن است انتظار داشته باشند امکانات و تشریفات بیشتری برای خود فراهم کنند، اما بسیاری از این فرماندهان همانند مردم عادی زندگی می‌کردند و همین روحیه ساده‌زیستی و فداکاری، ارزشمند و شایسته تقدیر است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هدف مشترک همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید عزت، سربلندی و پیشرفت ایران باشد، گفت: همه ما به دنبال عزت و سربلندی کشورمان هستیم و همه ما آرزو داریم ایران در همه زمینه‌ها در جایگاه نخست قرار گیرد و به آن چشم‌اندازی که رهبر شهید انقلاب اسلامی برای جمهوری اسلامی ترسیم کرده بودند، دست یابیم.

پزشکیان افزود: قرار بود جمهوری اسلامی ایران در افق این چشم انداز الهام‌بخش باشد و در اقتصاد، فرهنگ، رفتار اجتماعی و همه عرصه‌ها بهترین باشد. این هدفی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی در این نشست، اظهار داشت: بنده که امروز در جایگاه رئیس‌جمهور نشسته‌ام، خود را برتر و بالاتر از هیچ‌یک از شما نمی‌دانم و این‌گونه نیست که تصور کنیم بنده در جایگاهی قرار گرفته‌ام و دیگران پایین‌تر از من هستند.

وی افزود: ما را به این میدان فرستاده‌اند و اکنون که در این میدان قرار گرفته‌ایم، با تمام وجود در حال تلاش هستیم؛ اما برای پیشبرد امور کشور به کمک شما نیاز داریم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه کشور بیش از ارائه طرح به مشارکت عملی و حضور میدانی جریان‌های سیاسی نیازمند است، گفت: ما به طرح صرف نیاز نداریم؛ به میدان آمدن نیاز داریم. به کسانی نیاز داریم که وارد میدان شوند و بخشی از بار مسئولیت را بر دوش بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد، هرکس می‌تواند بخشی از این پازل را حل کند و در نهایت مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مختلف برای حل مسائل کشور شکل خواهد گرفت.

پزشکیان در ادامه با اشاره به آموزه‌های حضرت علی (ع) درباره ضرورت اقدام مبتنی بر علم و بصیرت، اظهار داشت: حضرت علی (ع) در یکی از خطبه‌های خود بر این موضوع تأکید دارند که انسان باید با بصیرت و آگاهی عمل کند و پیش از هر حرکتی، بررسی کند که آیا اقدام مورد نظر او در نهایت به نفع هدفی است که دنبال می‌کند یا در جهت مخالف آن قرار دارد.

رئیس‌جمهور افزود: اگر اقدامی در جهت رسیدن به هدف نیست، نباید صرفاً به دلیل اصرار بر یک مسیر، آن را ادامه داد. کسی که بدون علم، داده و آگاهی عمل می‌کند، ممکن است در مسیری اشتباه حرکت کند و هرچه سریع‌تر حرکت کند، از مسیر درست و هدف اصلی دورتر شود.

وی پزشکیان تصریح کرد: بنابراین هر فرد و مجموعه‌ای که برای رسیدن به یک هدف اقدام می‌کند، باید به‌طور مستمر بررسی کند که آیا اقدامات او واقعاً به تحقق آن هدف منجر می‌شود یا خیر. این پرسش باید مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ما قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز از اختلافات داخلی در کشور بویژه در شرایط کنونی گفت: واقعیت این است که نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگر صرفاً یک نقشه نظامی نیست. بر اساس تحلیل‌هایی که از رفتار و رویکرد دشمنان وجود دارد، آنها بر ایجاد اختلاف از درون و تشدید شکاف‌ها حساب باز کرده‌اند تا از این طریق کشور را با بحران و فروپاشی مواجه کنند.

پزشکیان در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در حفظ وحدت و انسجام داخلی، تبعیت از رهبری معظم انقلاب را پایه و ستون وحدت در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: بنده بار‌ها گفته‌ام و اعتقاد دارم که هیچ‌گاه در مقابل رهبر نخواهم ایستاد و موضوعی نیست که بخواهم با شعار یا اقدام خود، وحدت را خدشه‌دار کنم؛ چراکه وحدت برای من از بسیاری از ارزش‌های دیگری که در ذهن دارم، مهم‌تر است. اگر وحدت از بین برود، قدرت نیز از هم می‌پاشد و در نهایت چیزی باقی نخواهد ماند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: البته در همه این موارد، دیدگاه‌ها و مواضع خود را مطرح کرده‌ام و آنچه را که معتقدم، صریحاً گفته‌ام؛ اما زمانی که رهبری تصمیمی گرفتند و مسیر مشخصی را تعیین کرده‌اند، دیگر موضوع برای ما تمام‌شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه دفاع از عزت و استقلال کشور هیچ منافاتی با واقع بینی از شرایط کشور ندارد، گفت: ممکن است گفته شود که ما می‌جنگیم و در برابر دشمن ایستاده‌ایم. واقعیت این است که هیچ انسانی در برابر زورگویی و تجاوز کوتاه نمی‌آید؛ چه رسد به ما که اعتقاد عمیقی به مبارزه با ظلم و ستم داریم. اما در کنار ایستادگی و دفاع از حقوق کشور، باید ببینیم چگونه باید تدبیر کنیم تا دشمنان نتوانند عزت و سربلندی را از کشور ما و مسلمانان بگیرند. اصل ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز محفوظ است، اما نحوه مواجهه و تدبیر در این مسیر نیز اهمیت اساسی دارد.

رئیس‌جمهور توجه به معیشت مردم و مسائل اجتماعی و اقتصادی را از دغدغه‌های اساسی خود عنوان کرد و گفت: دغدغه من به عنوان یک مسلمان در این کشور این است که معیشت مردم برایم اهمیت دارد. نمی‌توانم مشکلات مردم را ببینم و بگویم صرفاً به مسیر خود ادامه می‌دهم. نمی‌توانم جوانانی را ببینم که آینده‌شان مبهم است، بیکارند و فرصت اشتغال ندارند و نسبت به آینده خود نگرانی دارند و در عین حال، بدون توجه به این مسائل، صرفاً بگویم مسیر من درست است و باید همان را ادامه دهم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه تک‌بعدی در تحلیل مسائل اجتماعی تصریح کرد: ما با یک مسئله تک‌متغیره مواجه نیستیم. اگر تنها یک متغیر را ببینیم و متغیر‌های دیگر و مشکلات مختلف جامعه را نادیده بگیریم، ممکن است زمانی چشم باز کنیم که مجموعه‌ای از مسائل به یکدیگر پیوند خورده و شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرده باشد. بنا براین ما باید همه ابعاد واقعیت را ببینیم. نمی‌توان بخشی از مسائل را دید و بخش‌های دیگر را نادیده گرفت. باید همه متغیرها، ظرفیت‌ها، مشکلات و مطالبات جامعه را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار دهیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: همان مردمی که از ما گلایه دارند و امروز نسبت به آینده کشور نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند، شهروندان همین کشور هستند و ما وظیفه داریم آنها را ببینیم، حقوقشان را مورد توجه قرار دهیم و به آنها خدمت کنیم. این افراد الزاماً انسان‌های بدی نیستند؛ ممکن است نوع رفتار و عملکرد ما مسئولان موجب شده باشد که نسبت به ما موضع منفی پیدا کنند؛ بنابراین باید با شناخت دقیق مسائل، شنیدن مطالبات جامعه و اصلاح شیوه حکمرانی و خدمت‌رسانی، زمینه اعتماد و همراهی بیشتر مردم را فراهم کنیم.

وی در ادامه سخنان خود در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی، به تشریح و تبیین چالش‌ها و مشکلات کشور متأثر از دو جنگ اخیر پرداخت و اظهار داشت: بار‌ها گفته شده است که کشور از منابع و ظرفیت‌های غنی برخوردار است و این سخن کاملاً درست است، اما مسئله مهم این است که در شرایط پیچیده کنونی چگونه می‌توان این منابع و ظرفیت‌ها را به فعلیت رساند.

رئیس‌جمهور افزود: در عرصه نظری، میان تئوری و عمل تفاوت چندانی وجود ندارد و ممکن است درباره بسیاری از امور بگوییم که آنها را انجام خواهیم داد، اما زمانی که وارد عرصه عمل می‌شویم، شرایط به این سادگی نیست و تحقق اهداف نیازمند سازوکار، هماهنگی و اقدام عملی است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت ایجاد تفاهم میان جریان‌های سیاسی و اجتماعی بر سر مسائل اساسی کشور گفت: نخستین گام برای غلبه بر این معضلات آن است که بر سر مفاهیم و موضوعات مشترک با یکدیگر به تفاهم برسیم و در مقطع فعلی، اختلافات را کنار بگذاریم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نقاط مشترک بسیار زیادی میان همه ما وجود دارد که می‌توانیم بر اساس آنها برای حل مسائل کشور همکاری کنیم؛ از جمله در حوزه معیشت مردم، اشتغال، مسکن و بسیاری دیگر از مسائل و نیاز‌های اساسی جامعه.

پزشکیان در ادامه، حذف بروکراسی و دیوان‌سالاری دست‌وپاگیر و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم، احزاب، جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی را از رویکرد‌های راهبردی دولت در حوزه حکمرانی عنوان کرد و اظهار داشت: هرکس می‌تواند در حل یک مسئله کمک کند، بیاید و اعلام کند که می‌تواند مشکل یک شهر، محله یا روستا را حل کند و ما برای این کار به او اختیارات لازم را خواهیم داد.

وی افزود: ما تلاش کرده‌ایم بروکراسی‌های زائد را حذف کنیم و اختیارات را به استانداران واگذار کنیم و از استانداران نیز خواسته‌ایم اختیارات لازم را به فرمانداران واگذار کنند. اساساً برای اینکه کسی بتواند مسئولیت بپذیرد و مسئله‌ای را حل کند، باید اختیار متناسب با مسئولیت نیز داشته باشد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه بسیاری از ظرفیت‌های موجود در جامعه ممکن است از توانمندی برخی مدیران نیز فراتر باشد، گفت: اگر اختیار بدهیم، بسیاری از این افراد می‌توانند توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. ما گاهی اجازه نمی‌دهیم توانمندی افراد بروز و ظهور پیدا کند؛ در حالی که باید اجازه دهیم افراد وارد میدان شوند و توانایی خود را نشان دهند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه مسئله اصلی کشور صرفاً نبود راه‌حل نیست، اظهار داشت: مشکل ما نبود راه‌حل نیست؛ مشکل، نبود افرادی است که دانش، مهارت و توانمندی لازم را داشته باشند و در عین حال بخواهند برای مردم کار کنند و برای خدمت به جامعه فداکاری نیز داشته باشند.

پزشکیان خطاب به دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی گفت: شما احزاب را برای خدمت به مردم تشکیل داده‌اید؛ بنابراین دست به دست هم دهیم و به مردم خدمت کنیم. رقابت ما نیز باید در عرصه خدمت باشد؛ مردم عملکرد‌ها را مشاهده می‌کنند و در نهایت به کسی رأی می‌دهند که بهتر عمل کرده باشد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: بنده به‌طور مستمر موضوعاتی همچون محله‌محوری، مسجدمحوری و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد را دنبال می‌کنم و تلاش داریم همه ظرفیت‌ها وارد صحنه شوند و برای حل مشکلات کشور مشارکت کنند. اگر همه وارد میدان شوند و برای حل مسائل کشور کمک کنند، دشمن نیز چشم طمع خود را از این آب و خاک خواهد بست. امکان ندارد ما با یکدیگر متحد باشیم، اختلافات را کنار بگذاریم و برای حفظ کشور تلاش کنیم و دشمن بتواند به این آب و خاک تعرض کند.

وی با تأکید بر اهمیت انسجام ملی اظهار داشت: با موشک و بمب به‌تنهایی نمی‌توان این مملکت را از بین برد، اما با اختلاف می‌توان کشور را تضعیف و نابود کرد.

رئیس جمهور خطاب به فعالان سیاسی حاضر در نشست گفت: همه شما کسانی هستید که دلتان برای این مملکت سوخته و می‌خواهید کشور درست شود؛ بنابراین باید به یکدیگر کمک کنیم و بخشی از منیت‌ها را کنار بگذاریم.

پزشکیان با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره ضرورت رعایت عدالت و پرهیز از پیروی از هوای نفس گفت: در قرآن نیز بار‌ها بر این موضوع تأکید شده است. خداوند درباره حضرت داوود (ع) می‌فرماید که او را خلیفه قرار داد و از او خواست میان مردم به حق داوری کند و از هوای نفس پیروی نکند؛ چراکه پیروی از هوای نفس انسان را از مسیر الهی دور می‌کند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: همه کسانی که در این آب و خاک زندگی می‌کنند، خودی هستند و متعلق به این سرزمین‌اند. باید با همه آنها منصفانه برخورد کنیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبدیل رقابت سیاسی به همکاری برای حل مسائل جامعه اظهار داشت: هرکدام از شما که در هر شهری و در هر جریان سیاسی قرار دارید، می‌توانید کمک کنید. هنر صرفاً این نیست که ایراد و اشکال بنده را مطرح کنید؛ بنده خودم نیز می‌دانم که بدون عیب و نقص نیستم. بیایید به جای آن، برای معیشت مردم، اشتغال مردم، مسکن مردم و درمان مردم تلاش کنیم. زن سرپرست خانواری را که با مشکلات معیشتی مواجه است را ببینیم و برای حل مشکل او اقدام کنیم. اگر بتوانیم این کار‌ها را انجام دهیم و مردم ببینند که مسئولان و جریان‌های سیاسی واقعاً در خدمت آنها هستند، هیچ قدرت خارجی نخواهد توانست به کشور آسیب وارد کند. زمانی مردم تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه و فضاسازی‌های بیرونی قرار می‌گیرند که احساس کنند مسئولان به آنها دروغ می‌گویند، در خدمت آنها نیستند و به جای منافع مردم، به فکر منافع خود هستند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های منسجم برای استفاده از ظرفیت احزاب و جریان‌های سیاسی تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل جلسات هماهنگی مستمر با احزاب و ایجاد فراکسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی را برای مشارکت و کمک به دولت در حل مسائل کشور مطرح کرد.

پزشکیان تأکید کرد: ظرفیت احزاب و جریان‌های سیاسی می‌تواند در شناسایی مسائل، ارائه راهکار‌های عملی و کمک به اجرای سیاست‌های حل مسئله مورد استفاده قرار گیرد و باید برای این ظرفیت، سازوکار مشخص و مؤثری تعریف شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از همراهی و همدلی همه آحاد جامعه در کشور و یکپارچگی همه مردم در مقابل تهاجم دشمنان اظهار داشت: کسانی که در خیابان حضور پیدا کردند و در میدان ماندند، کار بسیار بزرگی انجام دادند و حضور بی نظیر آنها قابل ستایش و قدردانی است، کسانی هم که به خیابان نیامدند ولی با دشمنان همراهی نکردند، اقدام ارزشمندی انجام دادند. چرا دشمنان نیروی انتظامی ما را هدف قرار دادند؟ چرا نیرو‌های مرزبانی ما را در مرز‌ها مورد حمله قرار دادند؟ تصور آنها این بود که عده‌ای در داخل کشور به خیابان‌ها خواهند آمد و کشور را با بحران و آشوب مواجه خواهند کرد. اما این اتفاق رخ نداد. مردم به خیابان نیامدند تا در برابر انقلاب قرار گیرند؛ مردم برای ایران، برای عزت کشور و برای حفظ منافع ملی همراهی نکردند و این رفتار، شایسته قدردانی است.

وی پزشکیان با بیان اینکه قدردانی از کسانی که برای خدا و کشور چنین رفتار و انتخابی کردند، با هیچ معیار مادی قابل محاسبه نیست و بنده واقعاً قدردان آنها هستم و معتقدم این رفتار ارزشمند است تصریح کرد: افرادی که بیش از ۱۶۰ شب است در خیابان حضور دارند و از کشور و انقلاب دفاع می‌کنند؛ این حضور و ایستادگی ارزشمند و قابل تقدیر است. در عین حال، کسانی که از ما گلایه دارند، نسبت به عملکرد ما مسئله دارند و انتقاد‌هایی را مطرح می‌کنند، اما با دشمن همراهی نکردند نیز شایسته قدردانی هستند. این افراد همه مشکلات، نواقص، کمبود‌ها و گرانی‌ها را دیده‌اند، ممکن است نسبت به عملکرد مسئولان اعتراض و گلایه داشته باشند، اما در شرایط حساس کشور با دشمن همراهی نکردند و دست به اقداماتی نزدند که امنیت و انسجام کشور را به خطر بیندازد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی، این دیدار را بسیار خوب و راهگشا توصیف کرد و گفت: در این دیدار، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های کشور را به‌طور مفصل مطرح کردیم و جلسه ساعت‌ها به طول انجامید. رهبر معظم انقلاب نیز در این دیدار توصیه‌ها و رهنمود‌های لازم را ارائه کردند و درباره مسائل مختلف، نکات و دیدگاه‌های خود را مطرح فرمودند.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، ۲۱ نفر از دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی، از جمله آقایان سالیانی، دانشور، ناظمی‌اردکانی، صفرپور، طباطبایی، کمیجانی، نوری، مصباحی‌مقدم، شریعتی، صالحی، نبوی، مطهری، واعظی، صوفی، انبارلویی، پورمحمدی، زیدآبادی و آجرلو و خانم‌ها الهیان و فرامرزی، از احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

«ضرورت بازنگری در مدیریت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در دوره پساجنگ»، «توجه به نقش احزاب در پیگیری مطالبات اقشار و گروه‌های کمتر شنیده‌شده جامعه»، «ضرورت انعکاس عملکرد و دستاورد‌های دولت»، «توجه به حکمرانی دیجیتال و ساماندهی فضای مجازی»، «استفاده از ظرفیت حکمرانی محله‌محور برای رفع آسیب‌های اجتماعی»، «لزوم تحمل و مدارا و توجه بیشتر در خصوص لایحه کنوانسیون دریای خزر»، «لزوم توجه بیشتر دولت به تجمعات و حضور‌های خیابانی مردم در دفاع از کشور»، «ضرورت اهتمام و توجه ویژه رئیس‌جمهور و دولت به معیشت مردم»، «افزایش کالابرگ و تقویت حمایت‌های معیشتی از مردم»، «اهمیت ترمیم اعتماد عمومی و امیدبخشی به جامعه»، «توجه ویژه به نسل جوان، «تلاش برای تبدیل توافقنامه با آمریکا از یک توافق سیاسی به یک تفاهمنامه ملی» و «توجه به آزادی‌های مشروع جامعه» از جمله محور‌های مطرح‌شده از سوی دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی در این نشست بود.

همچنین «اجرای قانون حقوق شهروندی»، «اعتماد به نسل جوان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در مناصب حکمرانی»، «تقدیر و تشکر از دولت، نیرو‌های مسلح و رهبری در حفظ و پایداری کشور در جنگ اخیر»، «توجه به مسئله مهم رضایت عامه با تأکید بر ثبات بازار و تأمین معیشت مردم»، «جلوگیری از رشد نقدینگی برای کنترل تورم»، «به حداقل رساندن استقراض از بانک مرکزی»، «تقدیر از رویکرد دولت در توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر»، «لزوم توجه به تراز مدیریتی در کشور»، «تقدیر از دو اقدام موفق دولت در برگزاری راهپیمایی اربعین و برگزاری مراسم تشییع رهبری به عنوان دو اقدام بزرگ و ارزشمند در شرایط جنگی»، «لزوم کنار گذاشتن اختلافات در شرایط جنگ و کمک به دولت»، «لزوم رفع سوءتفاهمات با همسایگان جنوبی، پیگیری مذاکرات و اجرای توافقنامه»، «توجه به مسئله عفاف و حجاب»، «لزوم تقویت احساس اقتدار و قدرت و تبیین شرایط ممتاز ایران به اذعان جامعه جهانی در داخل کشور»، «بروکراسی‌زدایی از حکمرانی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع حضور و مشارکت مردم در میدان» و «ضرورت استمرار تفاهم و هماهنگی موجود میان دولت و نیرو‌های مسلح به عنوان یک دستاورد ارزشمند» از جمله محور‌های مطرح‌شده از سوی دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی در این نشست بود.