ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به جزئیات طرح تنگه هرمز
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی جزئیات طرح تنگه هرمز و تصویب مقدمه آن خبر داد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عباس مقتدایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: با توجه به اینکه کلیات طرح تنگه هرمز در جلسه قبلی به تصویب رسیده بود، در این جلسه مقدمه طرح بررسی و تصویب شد.
وی ادامه داد: با تصویب مقدمه، کمیسیون در جلسات بعدی وارد بررسی مفاد و مواد این طرح میشود.
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت که در این جلسه تصویب شد که در انتهای طرح عنوان «طرح شهید تنگسیری» اضافه شود.
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