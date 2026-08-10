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ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به جزئیات طرح تنگه هرمز 

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی جزئیات طرح تنگه هرمز و تصویب مقدمه آن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۶۷
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کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، عباس مقتدایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: با توجه به اینکه کلیات طرح تنگه هرمز در جلسه قبلی به تصویب رسیده بود، در این جلسه مقدمه طرح بررسی و تصویب شد. 

وی ادامه داد: با تصویب مقدمه، کمیسیون در جلسات بعدی وارد بررسی مفاد و مواد این طرح می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت که در این جلسه تصویب شد که در انتهای طرح عنوان «طرح شهید تنگسیری» اضافه شود.

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