حکم انتصاب فرمانده کل قوا برای دریادار عظمایی

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده‌ی معظّم کل قوا در حکمی سردار دریادار علی عظمایی را به سِمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.



متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

سردار دریادار پاسدار علی عظمایی

نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه‌ی سردار دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده‌تان، بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سِمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

ارتقاء آموزش و مهارت‌ها، تجهیزات و امکانات دریایی، اشراف اطلاعاتی توأم با رشد توان و آمادگی‌های رزمی، تعالی معنوی و بصیرتی، و توجه به نیازهای معیشتی برای تحقق نیروی دریایی تراز انقلاب اسلامی و همچنین تعامل اثربخش و هم‌افزا با سایر اجزای سپاه، بسیج و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر بخش‌های ذی‌ربط لشکری و کشوری، مورد انتظار است.

امید است توجهات و ادعیه‌ی سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب توفیقات روزافزون شما و همه‌ی رزمندگان آن نیرو گردد.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای