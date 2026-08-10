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سردار سرتیپ احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده‌ی کل قوا در حکمی سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی را به سِمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۶۴
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سردار وحیدی

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده‌ی کل قوا در حکمی سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی را به سِمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
 
متن حکم فرمانده‌ی معظّم کل قوا بدین شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی

نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه‌ی سردار سپهبد پاسدار محمّد پاکپور به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به خدمات شایسته و تجارب ارزنده‌تان، جناب‌عالی را با اعطای درجه‌ی سرلشکری به سِمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

در شرایطی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه‌ی راهبردی و سرنوشت‌ساز با استکبار جهانی قرار دارد، تحقق مطالبات زیر مورد انتظار است:
۱. ارتقاء مستمر و همه‌جانبه‌ی توانمندی‌ها به منظور بازدارندگی حداکثری، و آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن
۲. اعتلای فرهنگی در سازمان سپاه و تقویت تقوا، بصیرت و روحیه‌ی انقلابی به عنوان گوهر درونی آحاد پاسداران و فرماندهان
۳. گسترش مدیریت و فرماندهی برخوردار از بنیه‌ی معنوی و علمی و مهارت‌های نوین در سلسله مراتب سازمانی

امید است در ظلّ ادعیه و شفاعات سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) توفیقات مضاعف و فتوحات پی‌‌درپی نصیب همه‌ی نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردد.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

 

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