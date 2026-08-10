حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب برای سرتیپ حیدری
حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای، فرماندهی معظّم کل قوا در حکمی امیر سرتیپ کیومرث حیدری را به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۶۳| |
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به گزارش تابناک، حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای، فرماندهی معظّم کل قوا در حکمی امیر سرتیپ کیومرث حیدری را به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند.
متن حکم فرماندهی معظّم کل قوا بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امیر سرتیپ کیومرث حیدری
نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزندهتان، و به پیشنهاد رئیس ستاد کل، شما را به سِمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میکنم.
کمک به ارتقای توانمندیهای دفاعی و امنیتی، تقویت بنیهی معنوی و روحیهی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و توجه به نیازهای معیشتی نیروها، با لحاظ نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مورد انتظار است.
امید است توجهات و ادعیه سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موجب توفیقات روزافزون شما و آحاد نیروهای مسلح گردد.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای
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