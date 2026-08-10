حکم انتصاب فرمانده کل قوا برای سرلشکر علی عبداللهی
به گزارش تانباک، حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای، فرمانده معظّم کل قوا در حکمی سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی را به سِمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند.
متن حکم فرماندهی معظّم کل قوا بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی
نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانهی امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به خدمات شایسته و تجارب ارزندهتان، جنابعالی را به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میکنم.
تحقق حداکثری مطالبات زیر مورد انتظار است:
۱. ارتقاء توانمندی و آمادگیهای همهجانبه و روزآمد دفاعی-امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی
۲ فراهمسازی امکان پاسخگویی بهموقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی، و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۳. تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) مبتنی بر تدبیر امام شهید (رضوان الله تعالی علیه)
امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیهی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همهی نیروهای مسلح نظام اسلامی حاصل گردد.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای