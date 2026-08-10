سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه شد
با صدور حکمی از سوی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۵۹| |
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به گزارش تابناک، با صدور حکمی از سوی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
حکم رهبر معظم انقلاب برای سردار لشکر مصطفی ایزدی به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزندهتان، و به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سِمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.
ایفای نقش جهادی در ارتقاء سطح آمادگیهای سازمانی، با تقسیم نقش و مأموریت در راستای تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است.
امید است با عنایات الهی و در ظلّ ادعیهی پر خیر و برکت سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مزید توفیقات و انواع فتح و ظفر برای همهی نیروهای مسلح نظام اسلامی حاصل گردد.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای
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