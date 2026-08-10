به گزارش تابناک، به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه پاکستان امروز (دوشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد، محمد اسحاق‌دار، وزیر امور خارجه این کشور با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درخصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت تلفنی رایزنی کرد.

طبق بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با تمرکز ویژه بر وضعیت در حال تغییر منطقه و تلاش‌ها برای تحکیم صلح و ثبات تبادل نظر کردند.

در این بیانیه آمده است، وزیر امور خارجه پاکستان با عراقچی مفاد توافقنامه سه‌جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان موسوم به «توافقنامه مکه» را بررسی و بر اهداف آن در کمک به صلح و امنیت در منطقه تأکید کرد.