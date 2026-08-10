عاصم منیر در ایران شیعه شد!

سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور در مصاحبه‌ای در صداوسیما تاکید کرد که عاصم منیر شیعه است و آن را یکی از گزاره‌های جلب اعتماد می‌خواند. این در حالی است که هم پدر عاصم منیر و هم خودش مسلمان سنی؛ احتمالاً در سنت حنفی است اما وابستگی مشخص او به دیوبندی یا بریلوی به‌طور قابل اعتماد مستند نشده است. تصاویر منتشر شده از فرمانده ارتش پاکستان نیز این مسئله را تایید می‌کند که به شیوه اهل سنت به اقامه نماز می‌پردازد. اظهارات قابل تامل موسوی را می‌بینید و می‌شنوید.