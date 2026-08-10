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کد خبر:۱۳۸۹۱۵۳
کد خبر:۱۳۸۹۱۵۳
8853 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

عاصم منیر در ایران شیعه شد!

سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور در مصاحبه‌ای در صداوسیما تاکید کرد که عاصم منیر شیعه است و آن را یکی از گزاره‌های جلب اعتماد می‌خواند. این در حالی است که هم پدر عاصم منیر و هم خودش مسلمان سنی؛ احتمالاً در سنت حنفی است اما وابستگی مشخص او به دیوبندی یا بریلوی به‌طور قابل اعتماد مستند نشده است. تصاویر منتشر شده از فرمانده ارتش پاکستان نیز این مسئله را تایید می‌کند که به شیوه اهل سنت به اقامه نماز می‌پردازد. اظهارات قابل تامل موسوی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عاصم منیر سید عباس موسوی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
4
پاسخ
یعنی اگر یک مسئول خارجی شیعه باشه قابل اعتماد هست و اگر سنی باشه غیرقابل اعتماد ؟!
یعنی ساختار روابط بین الملل ما اینگونه هست ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
0
پاسخ
سالها قبل در رسانه های پاکستانی گفته شد که زن شیعه گرفته و به خاطر او شیعه شده.
در ایران این شایعه ساخته نشده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
7
پاسخ
عاصم منیر در ایران شیعه است
در عربستان سنی
و در کاخ سفید مسیحی
منافع ملی را به این چیزها گره نزنید
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
1
0
پاسخ
قابل توجه آقای پزشکیان و عراقچی بابت سفیر سابق ایران در آذربایجان که جای سوال دارد
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