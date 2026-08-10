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اولین بازی تراکتور با تماشاگر برگزار می‌شود

باشگاه تراکتور اعلام کرد از ساعت ۱۶ امروز بلیط فروشی دیدار با پیکان را آغاز خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۵۱
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تیم تراکتور

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در حالی که حضور یا عدم حضور تماشاگران در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران قطعی نشده است، باشگاه تراکتور اعلام کرد بلیط فروشی اینترنتی دیدار این تیم برابر پیکان از ساعت ۱۶ امروز دوشنبه آغاز خواهد شد.

باشگاه تراکتور همچنین اعلام کرد: با توجه به تأکیدات سازمان لیگ مبنی بر ضرورت یکسان بودن آمار تماشاگران حاضر در ورزشگاه با بلیت‌های به فروش رسیده، از هواداران گرامی درخواست می‌شود پیش از حضور در ورزشگاه، بلیت اینترنتی این دیدار را تهیه کنند.

این دیدار قرار است ساعت ۱۸ روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شود.

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تراکتور تیم تراکتور لیگ برتر مسابقات فوتبال تماشاگران ورزشگاه فروش بلیت ورزشگاه یادگار امام
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