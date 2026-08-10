با هدف احراز سکونت در کشور مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک پیامکی به شماره همراه افرادی که طبق اطلاعات فرماندهی انتظامی کشور به احتمال زیاد در خارج از کشور ساکن هستند، ارسال شده است.

به گزارش تابناک، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام جزئیات فرآیند احراز سکونت افرادی که به دلیل شناسایی در داده‌های دستگاه‌های متولی به عنوان «غیرمقیم» با تعلیق موقت کالابرگ الکترونیک مواجه شده‌اند، توضیح داد: بر این اساس، افراد مشمول می‌توانند از ۲۱ مردادماه وضعیت خود را استعلام و تا پایان شهریورماه با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، نسبت به احراز سکونت و فعال‌سازی مجدد کالابرگ اقدام کنند.

طبق مقررات، در صورتی که فردی ساکن خارج از کشور باشد، مشمول یارانه و کالابرگ نخواهد بود و به همین دلیل طی ارسال پیامک، فراخوان احراز سکونت در کشور به افرادی که ممکن است اکنون در کشور ساکن نباشند، ارسال شده است.

مهلت احراز سکونت تا پایان شهریورماه

این افراد از ۱۲ مرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند سکونت خود را در ایران احراز کنند؛ مراجعه باید شخصاً به دفاتر منتخب پیشخوان دولت انجام شود؛ این دفاتر، مراکزی هستند که خدمات کارت ملی و شناسنامه ارائه می‌کنند.

مدارک و اقدامات لازم شامل کارت ملی، تکمیل فرم، و ارائه تأییدیه آدرس از سامانه ملی املاک و اسکان. افراد خردسال فاقد کارت ملی نیز باید با شناسنامه و همراه سرپرست مراجعه کنند.

مراجعه به وزارتخانه، ادارات استانی یا سایر دستگاه‌ها لازم نیست و باید از آن خودداری شود.

آدرس دفاتر منتخب پیشخوان به تفکیک استان در سایت پیشخوان در دسترس است.

کالابرگ مرداد این افراد فعلاً واریز نمی‌شود و در صورت احراز سکونت، معوقه مرداد در دوره بعدی پرداخت خواهد شد.

هشدار درباره پیامک‌های جعلی

پیامک حاوی لینک اینترنتی نیست و برای هر عضو غیرمقیم، پیامک جداگانه برای سرپرست خانوار ارسال می‌شود.

پیشتر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اعلام آغاز فرآیند احراز اقامت برخی مشمولان یارانه و کالابرگ، تأکید کرد: افرادی که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند تا پایان شهریورماه فرصت دارند با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت، نسبت به احراز هویت و اعلام حضور خود در کشوراقدام کنند و از هرگونه مراجعه به ستاد وزارت تعاون، ادارات استانی و سایر دستگاه‌ها خودداری کنند.