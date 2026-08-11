نسل زدیها نامه کاغذی را ترجیح میدهند
به گزارش تابناک؛ نسل زد، همان نسل دیجیتال که با گوشی هوشمند در دست بزرگ شده، اکنون در حال احیای سنتی است که گمان میرفت برای همیشه در آرشیو تاریخ مدفون شده باشد: «نامهنگاری کاغذی». این پدیده که با نامهایی، چون «Snail Mail» (نامه اسنُکی) و «Mail Club» شناخته میشود، در میان جوانان (بهویژه دختران و زنان جوان) به یک سبک زندگی نوین و ضد دیجیتال تبدیل شده است.
پشت این بازگشت عجیب، یک نیاز شناختهشده نهفته است: خستگی از بینهایت بودن دنیای دیجیتال. جوانان امروز ساعتها روز را مقابل صفحهها میگذرانند؛ از اخبار و شبکههای اجتماعی گرفته تا ویدئوهای بیپایان. فشار پاسخگویی فوری به پیامها و اتصال دائمی به دنیای آنلاین، برای بسیاری به نوعی فرسودگی دیجیتال تبدیل شده است.
نسل زد در سن پدرانشان درآمد بیشتری از آنها دارند!
سارا، یکی از اعضای یک باشگاه نامهنگاری، میگوید هدفش از پیوستن به این باشگاه، پیدا کردن فعالیتی بود که سرعت شارژ شده زندگیاش را کاهش دهد. نامه کاغذی، در تضادی آشکار با ارتباطات فوری دیجیتال، نیازمند زمان، توجه و صبوری است. همین انتظار برای رسیدن نامه بعدی، بخش جداییناپذیر از جذابیت این تجربه است؛ تجربهای که مخاطب را مجبور میکند لحظهای مکث کند و در این دنیای شتابزده، منتظر بماند.
پیشبینی پینترست که به واقعیت پیوست
این موج، چندان غیرمنتظره نبود. پلتفرم «پینترست» در پیشبینیهای خود برای سال ۲۰۲۶، بازگشت نامههای کاغذی را یکی از روندهای برجسته فرهنگ عامه معرفی کرده بود. طبق دادههای این پلتفرم، جستوجو برای ایدههای نامهنگاری ۹۰ درصد و جستوجوی عبارتهای مرتبط با «هدیه از طریق پست» ۱۱۰ درصد رشد کرده است.
این بازگشت تنها به نامههای ساده محدود نمیشود؛ پاکتهای رنگارنگ، استیکرهای موضوعی، تمبرهای متنوع و حتی دستخط دوباره محبوب شدهاند. باشگاههای نامهنگاری معمولا ماهانه پکهایی شامل نامه، استیکر، بوکمارک، تقویم و تصاویر کوچک برای اعضا ارسال میکنند؛ اقلامی که اعضا میتوانند آنها را جمعآوری کنند یا در کارهای دستی مانند ژورنالنویسی و اسکرپبوک استفاده کنند. مارین، یکی دیگر از علاقهمندان، میگوید این دنیا را از طریق تیکتاک کشف کرده و برای دریافت نامههایی از آمریکا ثبتنام کرده است.
یکی از جذابیتهای اصلی این باشگاهها، تنوع بینظیر موضوعی آنهاست. از موسیقی تیلور سوئیفت گرفته تا زیستشناسی دریایی، تقریبا هر علاقهای میتواند به موضوع یک باشگاه تبدیل شود. بهعنوان مثال، یک باشگاه نامهنگاری درباره زیستشناسی دریایی که در ماه آوریل تنها سه نامه ارسال میکرد، برای دریافت نامه ماه اوت بیش از ۱۳۰۰ نفر ثبتنامکننده داشت.
سازنده این باشگاه معتقد است علاقه عمومی به دریا و اقیانوس، بهویژه در فصل تابستان، در موفقیت آن نقش داشته است. او میگوید این نامهها تنها وسیلهای برای ارسال چند استیکر نیستند؛ بلکه فرصتی برای ایجاد یک «جامعه کوچک از افراد دارای علایق مشترک» فراهم میکنند. برخی از اعضا حتی گفتهاند که پس از آشنایی با این نامهها، قصد دارند زیستشناسی دریایی را در دانشگاه دنبال کنند.
بازگشت به نوستالژیها
بازگشت نامههای کاغذی تنها بخشی از یک موج بزرگتر است. محبوبیت دوباره صفحههای وینیل، دوربینهای آنالوگ، ژورنالنویسی، قلاببافی و حتی تلفنهای تاشو نشان میدهد نسل زد در کنار زندگی دیجیتال، به دنبال تجربههایی است که لمسکردنی، آهسته و انسانی باشند.
کلر فرانسیلون، یکی از سازندگان این نوع نامهها، میگوید نسل او همزمان هم شبکههای اجتماعی را مصرف میکند و هم نوعی طرد آن را تجربه میکند. به گفته او، بسیاری از مردم وقتی درباره پروژه نامهنگاری صحبت میکنند، واکنشی ساده، اما عمیق دارند: «چه خوب که آدم چیزی در صندوق پستی پیدا کند!»
به این ترتیب، صندوق پستی دیگر فقط محل دریافت قبض و نامههای اداری نیست. یک پاکت رنگارنگ که با دست آماده شده، میتواند به یک هدیه کوچک تبدیل شود؛ چیزی که باید آن را لمس کرد، باز کرد و برای لحظهای از دنیای سریع و دیجیتال فاصله گرفت. در عصر پیامهای فوری، نامه کاغذی شاید دقیقاً به دلیل کند بودنش دوباره جذاب شده است.