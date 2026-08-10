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انتشار تصاویر ۶ نفر از عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده

پلیس اعلام کرد: متهم زن پروندهٔ قتل حمیدرضا رجب‌زاده که قصد خروج از کشور و در حال فرار بود، در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به مقر پلیس منتقل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۴۰
| |
7679 بازدید
|
۷
قاتل

 

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پلیس اعلام کرد: متهم زن پروندهٔ قتل حمیدرضا رجب‌زاده که قصد خروج از کشور و در حال فرار بود، در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به مقر پلیس منتقل شده است. روند رسیدگی به این پرونده همچنان در دست پیگیری است.

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قاتل حمیدرضا رجب زاده متهم زن فرار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
2
پاسخ
الان این انتشار تصاویر بود؟!!!
این چجور اطلاع رسانی هستش؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
3
پاسخ
یه مشت بیمار روانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
3
پاسخ
10 نفر آدم جمع شدن کنارهم که برن یک نفر دیگه رو اول شکنجه کنن بعد زنده زنده تیکه تیکه کنن بعد آتیش بزنن بعد فیلمش رو پخش کنن

این افراد تا الان کجا بودن؟ هرجای کره زمین که بری این افراد در تیمارستان در اتاق های ایزوله تحت نظارت 24 ساعته هستن اما در ایران میبینی راست راست دارن میگردن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
1
پاسخ
من کسی را ندیدم. البته اینها هم آزاد میشوند.
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
2
پاسخ
چه خوب که تصاویر را منتشر کردند.خانم آشناس یادم نیست کجا دیدمش
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
2
پاسخ
با این عکسها مشخص شد هیچ کسی دستگیر نشده
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
2
پاسخ
یکی یک مطلب جالبی نوشت:
"در عمده فیلم‌ها و سریال‌های ما، چادر یا به عنوان پوشش زن در زندان و یا کلفَت خانه‌های ثروتمندان تصویر می‌شود.
بعد انتظار دارید دختران ما به پوشش اسلامی علاقه‌مند شوند؟!"
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