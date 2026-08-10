انتشار تصاویر ۶ نفر از عوامل قتل حمیدرضا رجبزاده
پلیس اعلام کرد: متهم زن پروندهٔ قتل حمیدرضا رجبزاده که قصد خروج از کشور و در حال فرار بود، در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به مقر پلیس منتقل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۴۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پلیس اعلام کرد: متهم زن پروندهٔ قتل حمیدرضا رجبزاده که قصد خروج از کشور و در حال فرار بود، در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به مقر پلیس منتقل شده است. روند رسیدگی به این پرونده همچنان در دست پیگیری است.
گزارش خطا
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10 نفر آدم جمع شدن کنارهم که برن یک نفر دیگه رو اول شکنجه کنن بعد زنده زنده تیکه تیکه کنن بعد آتیش بزنن بعد فیلمش رو پخش کنن
این افراد تا الان کجا بودن؟ هرجای کره زمین که بری این افراد در تیمارستان در اتاق های ایزوله تحت نظارت 24 ساعته هستن اما در ایران میبینی راست راست دارن میگردن.
این افراد تا الان کجا بودن؟ هرجای کره زمین که بری این افراد در تیمارستان در اتاق های ایزوله تحت نظارت 24 ساعته هستن اما در ایران میبینی راست راست دارن میگردن.