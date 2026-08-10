پلیس اعلام کرد: متهم زن پروندهٔ قتل حمیدرضا رجب‌زاده که قصد خروج از کشور و در حال فرار بود، در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به مقر پلیس منتقل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پلیس اعلام کرد: متهم زن پروندهٔ قتل حمیدرضا رجب‌زاده که قصد خروج از کشور و در حال فرار بود، در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به مقر پلیس منتقل شده است. روند رسیدگی به این پرونده همچنان در دست پیگیری است.