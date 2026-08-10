تسریع در تکمیل‌ و تحویل خودروها به مشتریان پارس خودرو

مدیرعامل پارس‌خودرو با حضور در خطوط تولید این شرکت در ایام تعطیلات تابستانی، از نزدیک به بررسی جزئیات روند فعالیت و تکمیل کاری خودروها پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی پارس خودرو، بهمن حسین‌زاده در جریان این بازدید، با تأکید بر ضرورت استمرار و شتاب‌بخشی به فرآیند تولید و تکمیل کاری خودروها، خواستار تسریع در آماده‌سازی و تحویل خودروهای تکمیل‌شده به مشتریان شد و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق واحدهای مختلف برای کاهش زمان انتظار مشتریان تأکید کرد.

حسین‌زاده تسهیل روند تأمین پایدار قطعات مورد نیاز پارس خودرو توسط شرکت تامین کننده قطعات در گروه را یکی از الزامات اصلی افزایش سرعت تکمیل خودروها دانست و تصریح کرد که هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مرتبط، می‌تواند ضمن جلوگیری از توقف یا کندی فرآیند تکمیل کاری، زمینه تحویل سریع‌تر خودروها و جلب رضایت مشتریان را فراهم کند.