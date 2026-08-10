پزشکیان: محاسبات دشمنان، نقش بر آب شد

رئیس‌جمهوری گفت: دشمنان گمان می‌بردند می‌توانند با ایجاد ناامنی و فشار، ایران را به قحطی، غارت و فروپاشی اجتماعی دچار کنند اما محاسباتشان که بر پایه داده‌های هوش مصنوعی، شبکه‌های جاسوسی، عناصر اجیرشده و نمایندگان داخلی‌شان استوار بود، یک به ‌یک نقش بر آب شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان، امروز ۱۹ مرداد در «یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت» که در دانشگاه تهران برگزار شد با تأکید بر ژرف‌نگری و تدبیر بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب در مدیریت کشور، اظهار کرد: ثبات و امنیت امروز ایران، مرهون رهنمود‌های آن شهید والامقام است. باوجود همه فشار‌ها و محدودیت‌هایی که دشمنان پدید آورده‌اند، همواره اندیشه، راه و رهنمود‌های ایشان، چراغ راه ما بوده است.

دشمنان گمان می‌بردند با ایجاد ناامنی و فشار، ایران را به قحطی، غارت و فروپاشی اجتماعی دچار می‌کنند

پزشکیان با اشاره به راهبرد‌های هوشمندانه رهبر شهید انقلاب افزود: ایشان با نگاهی تحول‌آفرین، تهدیدات را به فرصت بدل می‌کردند و ما را از بحران‌های دشمن‌ساخت عبور می‌دادند. دشمنان گمان می‌بردند می‌توانند با ایجاد ناامنی و فشار، ایران را به قحطی، غارت و فروپاشی اجتماعی دچار کنند، اما محاسباتشان که بر پایه داده‌های هوش مصنوعی، شبکه‌های جاسوسی، عناصر اجیرشده و نمایندگان داخلی‌شان استوار بود، یک به یک نقش بر آب شد. به فرموده رهبر شهید، مردم به‌پا خاستند و مبعوث شدند، به صحنه آمدند و سد محکمی در برابر توطئه‌ها ایجاد کردند.

ایستادگی در برابر دشمنان جز با همدلی ممکن نیست

رئیس‌جمهوری با یادآوری مراسم وداع باشکوه با رهبر شهید، تصریح کرد: در آن روز اعلام کردم با ایشان وداع نمی‌کنم؛ زیرا راه ایشان همواره ادامه دارد و ما باید این مسیر را با وحدت، قدرت، انسجام و هماهنگی بپیماییم. ایستادگی در برابر دشمنان جز با همدلی ممکن نیست و آنان هرگز باور نمی‌کردند ملت ما بتواند با پایداری از ارزش‌ها و کیان خود حراست کند.

پزشکیان حضور تمام‌عیار مردم ایران در صحنه‌های مختلف جنگ ۱۲ روزه و رمضان را بی‌بدیل دانست و ادامه داد: ملت ایران بیش از ۱۶۰ روز است بی‌چشمداشت و جانانه در راه دفاع از میهن حضور یافته است. این همراهیِ ریشه‌دار، سرمایه‌ای عظیم است که هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد در برابر دشمنان سر خم کنیم یا شکست را بپذیریم. دولت نیز قدردان این حضور بی‌نظیر است و با تمام توان در مسیر خدمت‌گزاری و رفع کاستی‌ها گام برمی‌دارد.

اگرچه دشمنان همه راه‌ها را بسته‌اند، اما مسیر‌های تازه‌ای خواهیم گشود

وی با تأکید بر پایداری در برابر تحریم‌ها و کارشکنی‌های دشمن تصریح کرد: اگرچه دشمنان همه راه‌ها را بسته‌اند، اما به یاری خداوند مسیر‌های تازه‌ای خواهیم گشود و برای خدمت به مردم راهی خواهیم یافت. مدیران دستگاه‌های اجرایی بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا مشکلات موجود برطرف شود.

رئیس‌جمهوری با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در هدف‌گیری زیرساخت‌هایی همچون برق و انرژی، تأکید کرد: در دوران دو جنگ اخیر نیز روند ارائه خدمت به گونه‌ای بود که مردم احساس کمبود نکردند. این موفقیت ریشه در مدیریت خستگی‌ناپذیر مدیرانی گمنام دارد که در غربت، بی‌ادعا خدمت کرده‌اند و ما از همه آنان سپاسگزاریم.

باید در برابر تجاوز، ظلم و قلدری ایستاد و هرگز سر خم نکرد

پزشکیان با بیان اینکه جامعه‌ای که همکاری، همدلی وپذیرای ایده‌های گوناگون باشد، پیروز میدان خواهد بود، اظهار کرد: راز سربلندی در جنگ‌های اخیر نیز همین ویژگی‌ها بوده است. باید در برابر تجاوز، ظلم و قلدری ایستاد و هرگز سر خم نکرد. دشمنان می‌خواستند ملت ایران زانو بزند، اما این ملت بود که با صلابت ایستاد و مقاومت کرد.

در ادامه این اجلاسیه، غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری شهید، به تبیین ابعاد شخصیتی ایشان پرداخت و گفت: جامعیت نظر در همه شئون اداره کشور، از بارزترین ویژگی‌های رهبر شهید بود. قدرت تعقل و تفکر در وجود ایشان ریشه دوانده بود و باعث می‌شد تا همواره حکیمانه بیندیشند و عمل کنند.

حدادعادل با یادآوری سخنرانی ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ رهبر شهید، دوگانه‌های بنیادین در مواجهه با مسایل کشور را مرور و مرزبندی ایشان با دشمنان را تشریح کرد و افزود: امروز نیز ما پیرو فرزند خلف ایشان هستیم و بیش از هر زمان دیگر باید به سخنان حکیمانه رهبر شهید توجه کنیم تا بتوانیم راه تدبیر و حکمت را پیوسته ادامه دهیم.

در پایان مراسم، با حضور رئیس‌جمهوری از هفت تن از مجاهدان در غربت شامل علی دشتبان (مدیر مدرسه میناب)، حجت‌الاسلام محسن سالاری (امام جمعه سیریک)، مصطفی راغب (هنرمند)، حسن احمدیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، مهدی صلواتیان (از موکب‌داران استان همدان)، محسن محمدی‌پناه (مداح) و مسئول هیئت‌های دانشجویی اصحاب الحسین (ع) دانشگاه تهران تجلیل شد.