آخرین اخبار از پرونده قتل حمیدرضا رجبزاده
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفتر سخنگوی پلیس اعلام کرده که پس از دستگیری متهمان اصلی پرونده حمیدرضا رجبزاده؛ تحقیقات و پیجویی، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در خصوص علت و چگونگی وقوع جنایت در جریان است.
حمیدرضا رجبزاده حدود ۱۷ روز پیش ناپدید شده بود، اما چهار روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیده این فرد در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دستبهدست شد.
بررسیهای اوسینت نشان میدهد بیشتر ادعاهای قبلی کانال ضدانقلاب جدیدالتاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده است، نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است. مثلا پیش از این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.
۴ نفر از متهمان جمعه و شنبه دستگیر و متهم اصلی هم دیروز بازداشت شد؛ همچنین روز گذشته پیکر سوخته وی در اطراف تهران پیدا شد.
سخنگوی پلیس میگوید که متهم زنِ پرونده که در حال فرار و خروج از کشور بود؛ در یکی از شهرهای شمالی دستگیر و به مقرِ پلیس منتقل شد. گفتنی است در تحقیقات اولیه متهمین به قتل اعتراف کردند.