سپاه: موشکهای ایران قابلیت تغییر مسیر دارند
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار حسین محبی در همایش گرامیداشت شهدای خبرنگار سپاه و بسیج در جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی که پیش از ظهر امروز به همت سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین در سالن اجتماعات اوقاف شهرستان قزوین برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای رسانه اظهار کرد: از همه زحماتی که اصحاب رسانه در طول جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه داشتند، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به جایگاه خبرنگاران در میدان رسانه افزود: شما سربازان عرصه رسانه و در واقع سربازان خط مقدم هستید و تلاشها و زحمات شما شایسته تقدیر است.
سخنگوی سپاه پاسداران همچنین از فرمانده سپاه، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه و مسئولان روابط عمومی و رسانه سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین برای فراهم کردن زمینه برگزاری این مراسم قدردانی کرد.
سردار محبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای استان قزوین و بهویژه شهدای رسانه گفت: یاد شهید محمود صارمی که روز شهادتش به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است و همچنین یاد شهید دکتر علیمحمد نائینی را گرامی میدارم.
رسانه یکی از مهمترین عرصههای جنگ ترکیبی است
سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان در حال جنگ است، گفت: این جنگ به دلیل ترکیبی بودن، عرصههای مختلفی دارد که یکی از مهمترین این عرصهها، رسانه است.
محبی افزود: عرصه رسانه به دلیل اثرگذاری بسیار زیادی که بر افکار عمومی دارد و میتواند لحظات را در تاریخ ماندگار کند، شاید مهمترین عرصه این جنگ باشد.
وی ادامه داد: طبیعتاً همه انتظار دارند رسانهها و اصحاب رسانه این جنگ را روایت کنند، زوایای جنگ را برای جامعه امروز و آیندگان روایت کنند، اما رسانه فقط ابزار روایتگری نیست.
سخنگوی سپاه پاسداران با تأکید بر تفاوت رسانه امروز با رسانههای گذشته عنوان کرد: اگر رسانههای گذشته، از جمله رسانههای دوران دفاع مقدس و حتی پیش از آن، صرفاً روایتگر بودند، رسانه امروز فقط روایتگری نمیکند، بلکه جزئی از سازوکار جنگ است.
محبی تصریح کرد: افسران عرصه رسانه تنها روایتگری نمیکنند، بلکه در این عرصه میجنگند. رسانه علاوه بر روایتگری، روایتساز و علاوه بر واقعنمایی، واقعیتساز است.
وی گفت: امروز رسانهها ادراک تولید میکنند، فهم ایجاد میکنند و شناخت جدیدی از محیط پیرامونی را برای مخاطبان خود به وجود میآورند.
سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه قدرت رسانهای امروز، قدرت واقعیتسازی است، اظهار کرد: ماموریت رسانه فقط بیان واقعیت نیست. شما افسران این میدان هستید که میتوانید واقعیتسازی و ادراکسازی کنید.
محبی افزود: رسانه امروز جهت ایجاد و جهت تولید میکند و میتواند جهتگیریها را اصلاح یا منحرف کند. رسانه امروز در سرنوشت ملتها نقشآفرین است و میتواند ملتها را از یک مسیر درست به مسیر نادرست و برعکس هدایت کند.
روایت رسانه باید واقعیتساز و جهتساز باشد
وی با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف جنگ برای فعالان رسانهای گفت: اگر بپذیریم که رسانه امروز قدرتمند، واقعیتساز و ادراکساز است و فعالان رسانه میتوانند این مأموریت را ایفا کنند، باید در این جنگ، عرصه، صحنه، ابعاد، زوایا و ماهیت جنگ را بهخوبی بشناسیم.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: باید طرفین جنگ و تأثیرگذاران در جنگ را بشناسیم، بتوانیم جنگ را برآورد کنیم و راه برونرفت از جنگ را ترسیم کنیم.
محبی تأکید کرد: رسانه امروز دیگر در شرایط دیروز نیست که صرفاً یک واقعه یا حادثه را برای دیگران روایت کند؛ روایتگری یک وظیفه اولیه و ابتدایی است و آنچه اهمیت دارد، چگونگی این روایت است؛ روایتی که واقعیتساز، جهتساز و سرنوشتساز باشد.
وی نخستین ویژگی جنگ اخیر را «جنگ ادراکسازی با پشتوانه اقدامات نظامی» عنوان کرد و گفت: دقت کنید؛ نمیگویم جنگ نظامی با پشتوانه ادراکسازی، بلکه جنگ ادراکسازی با پشتوانه عملیات نظامی است.
سخنگوی سپاه پاسداران در تشریح مفهوم جنگ ادراکی اظهار کرد: جنگ ادراکی، جنگ اختلال در ادراک انسانها، دستگاه ادراکی و فهم انسان و ایجاد برداشت ناصحیح از واقعیت بیرونی است.
محبی افزود: هر انسان در حالت عادی نسبت به محیط پیرامونی و وقایع بیرونی درکی دارد که عموماً درست است، اما اگر کسی در دستگاه ادراکی انسان اختلال ایجاد کند، برداشت و فهم او از واقعیت میتواند نادرست شود.
وی با اشاره به نقش عوامل مختلف در ایجاد اختلال ادراکی گفت: این اختلال میتواند از طریق عوامل فیزیکی و شیمیایی و همچنین از طریق گزارههای کلامی و تصاویر ایجاد شود.
سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه تکرار یک دروغ میتواند آن را برای مخاطب باورپذیر کند، گفت: اگر یک دروغ بهطور مرتب ساخته و تکرار شود، رفتهرفته باورپذیر میشود و انسانها آن را راست تلقی میکنند. شایعهای ساخته میشود و آنقدر تکرار میشود که افراد آن را واقعیت میپندارند، در حالی که واقعیت نیست.
محبی افزود: تصاویر نیز میتوانند چنین اثری داشته باشند؛ یک تصویر یا صحنه اگر به اندازه کافی تکرار شود، ممکن است فرد آن را با تمام وجود بپذیرد و احتمال خطا را ندهد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات نظامی نیز میتواند در چارچوب جنگ ادراکی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: جنگ رمضان، جنگ ادراک بود و اقدامات انجامشده صرفاً برای زدن ساختار یا تخریب زیرساختها نبود، بلکه بخشی از آن برای ایجاد یک درک نادرست در میان تعدادی از افراد جامعه انجام میشد.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: حمله به برخی ایستهای بازرسی، پایگاههای بسیج و کلانتریها، از منظر نظامی ممکن است ارزش راهبردی نداشته باشد، اما هدف از این اقدامات میتواند ایجاد این ادراک باشد که نیرویی برای دفاع از مردم وجود ندارد.
محبی ادامه داد: همچنین ترور رهبر و فرماندهان درجه اول با این تصور دنبال شد که اگر رهبر یا فرماندهان از بین بروند، نظام متلاشی شده و قدرت نظامی از بین رفته است؛ یعنی دشمن در حال ساختن ادراک است.
وی با بیان اینکه دشمن در این بخش از جنگ شکست خورد، گفت: وقتی دشمن دید با ترور رهبر معظم انقلاب، نظام کاملاً پایدار و بدون هیچ اختلالی در انتظامات عمومی، اداره کشور و روابط سازمانی میان ارکان مختلف کشور به کار خود ادامه داد، در این بخش شکست خورد.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: دشمن وقتی فرماندهان را زد و دید در عرصه نظامی نهتنها خللی ایجاد نشد، بلکه عملیات با شدت بیشتری نسبت به گذشته آغاز شد، در این بخش نیز ناکام ماند.
محبی با اشاره به حضور نیروهای بسیجی و فراجا در صحنه گفت: دشمن وقتی دید بسیجیان و نیروهای فراجا که پایگاههایشان مورد حمله قرار گرفته بود، همچنان در خیابانها و خودروها حضور دارند، شکست خورد.
وی ادامه داد: وقتی دشمن جمعیت میلیونی مردم را در خیابانها دید و مشاهده کرد که عرصهای برای ورود سربازان دشمن و کسانی که خود را در میان مردم ایران پنهان کرده بودند و به دشمن خدمت میکردند، وجود ندارد، در این عرصه نیز شکست خورد.
جنگ اخیر، یک جنگ فناورانه بود
سخنگوی سپاه پاسداران دومین ویژگی جنگ اخیر را فناورانه بودن آن عنوان کرد و گفت: جنگ امروز، جنگ فناوریهای نوین است و بهصورت همزمان با هوش مصنوعی، سامانههای نرمافزاری فرماندهی، دادههای باز و تجاری، پهپادهای فراگیر، سنسورهای متکثر و فشردهسازی زمان انجام میشود.
محبی افزود: فاصله شناسایی هدف تا تصمیمگیری برای اصابت هدف از دقیقه به ثانیه رسیده است و همه اینها با هوش مصنوعی و یک شبکه بههمپیوسته از ابزارهای مختلف فناوری امروزی انجام میشود.
وی ادامه داد: سامانهای که آمریکا در این جنگ به کار گرفت، دادههای ماهوارهها، پهپادها، رادارها، سنسورها و گزارشهای اطلاعاتی میدانی را دریافت و پردازش میکرد و در تصمیمگیری نقش داشت. در واقع محور عملیات، هوش مصنوعی بود که همه این اطلاعات را با یکدیگر هماهنگ میکرد.
سخنگوی سپاه پاسداران گفت: در کنار این سامانه، سامانههای دیگری برای شناخت اهداف، برآورد خسارتها و ردیابی منابع انسانی به کار گرفته شد و این جنگ فناورانه، آخرین فناوریهای آمریکا را وارد میدان کرد.
هوش مصنوعی نتوانست قدرت اجتماعی ایران را رصد کند
محبی با اشاره به نقاط ضعف سامانههای فناورانه دشمن اظهار کرد: هوش مصنوعی اهدافی را که تهدید میکرد، براساس دادههایی که از عوامل مختلف دریافت میکرد، شناسایی میکرد، اما نتوانست قدرت نهادینگی ما را رصد کند.
وی افزود: قدرت نهادینگی ما اتحاد، همبستگی، همافزایی، یکی بودن ملت ایران، اراده ملت ایران، حضور ملت ایران در میدان، پیوند ملت ایران با حکومت، پیوند مردم ایران با یکدیگر و غیرت دینی، مذهبی و ملی بود که مردم را به میدان آورد.
سخنگوی سپاه پاسداران تصریح کرد: این موضوع چیزی بود که هوش مصنوعی و سامانههای فناورانه از عهده آن برنیامدند.
قدرت موشکی ایران شبکه قدرت دشمن را هدف قرار داد
محبی با اشاره به توانمندیهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما نیز با قدرت در موشکها و پهپادهایمان توانستیم این شبکه را متلاشی کنیم.
وی بیان کرد: قدرت موشکهای ما مانند گذشته نبود که از یک نقطه شلیک شوند و در نقطه دیگری فرود بیایند. موشکهای ما قابلیت هدایت دارند و حتی برخی موشکها میتوانند مسیر خود را تغییر دهند، در برابر سامانههای پدافندی دشمن تغییر مسیر دهند.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: حتی اگر برای موشکی یک هدف مشخص شده باشد، میتوانیم آن هدف را در میانه مسیر تغییر دهیم و هدف ثانویهای برای آن تعیین کنیم.
محبی گفت: با جنگ فناورانه، اجزای تشکیلدهنده شبکه قدرت دشمن را متلاشی کردیم. خسارتهایی که به دشمن وارد شد، فقط خسارت فیزیکی نبود، بلکه متلاشی کردن شبکه قدرت بود.
وی توضیح داد: وقتی یک سامانه دادهپردازی مورد هدف قرار میگیرد، موضوع صرفاً تخریب یک ساختمان نیست، بلکه قدرت تصمیمگیری ارتش آمریکا مورد هدف قرار گرفته است. وقتی یک سامانه پدافندی یا موشک پاتریوت هدف قرار میگیرد، صرفاً یک موشک ضدهوایی نابود نشده، بلکه بخشی از سامانه آنها از بین رفته است.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: وقتی رادار دشمن را میزنیم، در واقع چشم دشمن را کور میکنیم. وقتی پهپادی را که داده جمعآوری و به هوش مصنوعی منتقل میکند مورد هدف قرار میدهیم، بخشی از شبکه را نابود کردهایم.
محبی ادامه داد: حتی وقتی مخزن سوخت را میزنیم، فقط سوخت را نابود نکردهایم؛ هواپیمایی که براساس دستور سامانه باید هدف شناساییشده را مورد اصابت قرار دهد، دیگر نمیتواند پرواز کند و پهپاد انتحاری نیز بدون سامانه و چشم اطلاعاتی نمیتواند مأموریت خود را انجام دهد.
وی تأکید کرد: این قدرت فناورانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهویژه نیروی هوافضای سپاه، در کنار حضور، همبستگی، اتحاد، غیرت ملی، تمامیت ارضیخواهی و آرمانخواهی مردم، موجب شد دشمن در این جنگ فناورانه شکست بخورد.
آمریکا برای نخستین بار در وضعیت آسیبپذیری راهبردی متقابل قرار گرفت
سخنگوی سپاه پاسداران سومین ویژگی جنگ اخیر را قرار گرفتن آمریکا در وضعیت «آسیبپذیری راهبردی متقابل» عنوان کرد و گفت: آمریکا معمولاً تلاش میکند وقتی جنگی را طراحی میکند، آسیبهای جنگ به کشورش بازنگردد و آسیبها بیرون از مرزهای آن اتفاق بیفتد.
محبی افزود:، اما به حول و قوه الهی، آسیبها به جبهه دشمن منتقل شد
وی گفت: آمریکا در بحبوحه جنگ اعلام کرد اگر ایران تسلیم نشود، تمام زیرساختهای ایران را میزند. ما نیز اعلام کردیم اگر زیرساختهای ما را بزنید، تمام زیرساختهای شما در منطقه، زیرساختهای همپیمانان شما و زیرساختهای رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار میدهیم.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: وقتی حمله به میدان گازی پارس جنوبی و عسلویه انجام شد، موجی از موشکها به سمت زیرساختهای آمریکا در منطقه، زیرساختهای متحدان آمریکا و زیرساختهای رژیم صهیونیستی رفت و آنها دیدند که هزینه جنگ به سمت خودشان منتقل میشود.
محبی با اشاره به توان موشکی ایران گفت: آنها تصور میکردند ایران تعداد محدودی موشک دارد و با ادامه حملات، موشکهای ایران تمام خواهد شد، اما برخلاف تصور آنها، سامانههای دفاعی دشمن، موشکهای دوربرد و سلاحهای راهبردی آنها یکی پس از دیگری نابود شد.
وی افزود: سامانههای گرانقیمت آنها با ابزارهای ارزانقیمت مورد هدف قرار گرفت و آنها احساس خطر جدی کردند.
سخنگوی سپاه پاسداران اظهار کرد: یکی از ویژگیهای آمریکا این است که بتواند همزمان در چند جبهه بجنگد، اما وقتی دید سامانهها و سلاحهای دوربرد تاکتیکی و راهبردی آنها در حال کاهش است، از این موضوع که برای جبهههای دیگر چیزی باقی نماند، بسیار نگران شد.
محبی با اشاره به تهدیدهای مطرحشده علیه ایران گفت: آنها تهدید میکردند که ایران را به عصر حجر برمیگردانند، ما نیز گفتیم اگر شما میخواهید تمدن ایران را نابود کنید و ایران را به عصر حجر برگردانید، ما کل دنیا را به عصر یخبندان میبریم؛ چراکه گلوی انرژی در دست ماست.
وی افزود: در ادامه، هشدارهای بیشتری درباره خطوط انتقال انرژی و نیروگاهها داده شد و آمریکا بهطور جدی احساس خطر کرد که نهتنها در منطقه غرب آسیا، بلکه در کل جهان، سامانههای متصل به اینترنت آمریکا در معرض خطر قرار دارند.
سخنگوی سپاه پاسداران گفت: آمریکا در این جنگ برای نخستین بار متحمل خسارتهای سنگینی شد.
جنگ اخیر بر زنجیره تأمین جهانی اثر گذاشت
محبی چهارمین ویژگی جنگ رمضان را اثرگذاری گسترده بر زنجیره تأمین جهانی دانست و گفت: ما زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار دادیم و این تأثیر حتی در خود آمریکا به سفره و جیب مردم این کشور رسید.
وی افزود: قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا کرد و از نظر موضعگیریهای سیاسی نیز دچار صدمه و اختلاف شدند.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به وضعیت تردد کشتیها در خلیج فارس اظهار کرد: پیش از جنگ، بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ کشتی از خلیج فارس خارج میشد، اما در زمان جنگ حداکثر هفت کشتی با مجوز ایران خارج میشدند و طبق گزارشی که در بندرعباس دریافت کردم، در حال حاضر روزانه سه تا چهار کشتی خارج میشوند.
محبی گفت: وقتی تعداد کشتیها اینقدر کاهش پیدا میکند، جهان از نظر انرژی و محصولات وابسته به انرژی مانند کود شیمیایی، با کمبود مواجه میشود و این کمبود بر زنجیره مواد غذایی کل دنیا تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد: در بازارهای مالی جهان نیز افزایش هزینه حملونقل، افزایش هزینه بیمه و افزایش زمان توقف کشتیها در خلیج فارس تأثیرگذار بود. بیش از یک هزار و ۳۰۰ کشتی در خلیج فارس گرفتار شدند و نتوانستند خارج شوند و این موضوع هزینه زیادی به تراز مالی جهان تحمیل میکند.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به تأثیر جنگ بر زنجیره تأمین ماشینآلات و بردهای الکترونیکی گفت: بردهای چاپی بیشترین مصرف را در تلفن همراه، رایانهها و سرورهای هوش مصنوعی دارند.
محبی افزود: پلیاتیلین که توسط شرکتهای عربستان تولید میشد و با خلوص بالا در اختیار صنایع قرار میگرفت، از مهمترین مواد تولید بردهای چاپی است که در طول جنگ مورد اصابت قرار گرفت و از کار افتاد.
وی همچنین با اشاره به بازار آلومینیوم اظهار کرد: ۱۰ درصد آلومینیوم جهان از تنگه هرمز عبور میکند. کشور بحرین سالانه ۱.۶ میلیون تن آلومینیوم تولید میکرد که مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: امارات و بحرین روی هم دو سوم آلومینیوم خلیج فارس را تولید و صادر میکردند که این فعالیتها متوقف شد و در نتیجه، تولید سالانه حدود سه میلیون تن آلومینیوم کاهش پیدا کرد.
محبی در پایان گفت: ۶۰ درصد آلومینیوم مورد نیاز آمریکا از سایر کشورها وارد میشود و باید محاسبه کرد که چه میزان از این نیاز مربوط به خلیج فارس است تا میزان خسارت و زیان آمریکا در این حوزه مشخص شود.