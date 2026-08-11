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ممکان در گفت‌و‌گو با تابناک:

کالابرگ بدون منبع، یعنی چاپ پول و تورم / منبع کالابرگ را شفاف کنید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده رئیس‌جمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت: دولت باید صریحا اعلام کند منابع این افزایش اعتبار از کجا تأمین خواهد شد؛ چراکه بدون پیش‌بینی منابع، اجرای آن می‌تواند به استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۱۱۴
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کالابرگ بدون منبع، یعنی چاپ پول و تورم / منبع کالابرگ را شفاف کنید

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست خبری با خبرنگاران مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: موضوعی که رئیس‌جمهور مطرح کردند، حرف تازه‌ای نیست. زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، یک‌سری کالاها به عنوان کالاهای اساسی برای مردم در قالب کالابرگ تعریف شد، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی، اعلام کردند که تلاش خواهند کرد ارزش و قدرت خرید این کالاها در کالابرگ حفظ شود. بنابراین این موضوع پیش از جنگ، نیز مطرح شده بود.

وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که اساساً با توجه به تورم موجود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و ارزش اعتبار کالابرگ نیز نسبت به زمانی که این کالاها برای مردم تعریف شد، پایین آمده است. در نتیجه، مردم دیگر نمی‌توانند با همان اعتبار، همان میزان از کالاهای مورد نظر را تهیه کنند.

ممکان ادامه داد: اینکه رئیس‌جمهور می‌گویند باید اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، از این جهت که قدرت خرید مردم متناسب با شرایط تورمی حفظ شود، موضوعی منطقی است؛ اما سؤال اساسی این است که آیا دولت برای این افزایش اعتبار، منبع مشخصی در نظر گرفته است یا خیر؟

کالابرگ بدون منبع، یعنی چاپ پول و تورم / منبع کالابرگ را شفاف کنید

اگر برای افزایش اعتبار کالابرگ منبع مشخصی در نظر گرفته نشده باشد، این اقدام می‌تواند منجر به استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول شود که در نهایت پایه پولی را افزایش می‌دهد و موجب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر برای افزایش اعتبار کالابرگ منبع مشخصی در نظر گرفته نشده باشد، این اقدام می‌تواند منجر به استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول شود که در نهایت پایه پولی را افزایش می‌دهد و موجب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

وی افزود: اگر دولت منابعی را برای افزایش اعتبار کالابرگ در نظر گرفته و قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ از محل منابعی که از قبل پیش‌بینی شده، تأمین شود، به نظر من اقدام بسیار حسنه‌ای است. قرار بود از محل فروش نفت، این موضوعات تأمین شود، اما اکنون با توجه به محاصره دریایی که وجود دارد و کاهش فعلی فروش نفت، نگرانی‌هایی در زمینه تأمین منابع وجود دارد.

رئیس جمهور در ارتباط با افزایش اعتبار کالابرگ شفاف‌سازی کند

  • ممکان تأکید کرد: دولت، به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور، درباره منبع تأمین این افزایش اعتبار شفاف‌سازی کند. مردم باید بدانند اعتبار اضافه کالابرگ قرار است از چه محلی تأمین شود و آیا منابع آن از قبل در بودجه و برنامه‌های مالی دولت پیش‌بینی شده است یا خیر.

افزایش اعتبار کالابرگ در صورت عدم پیش بینی منابع آن اقدامی غیرفنی و غیرکارشناسی است  

وی خاطرنشان کرد: اگر واقعاً منابعی برای این موضوع دیده نشده باشد، به اعتقاد من اجرای چنین اقدامی غیرکارشناسی و غیرفنی خواهد بود؛ چراکه افزایش قدرت خرید مردم نباید به قیمت ایجاد فشار جدید بر پایه پولی و تشدید تورم تمام شود.

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