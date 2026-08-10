انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده در سیریک

به گزارش تابناک در اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیریک آمده است: عملیات انفجار کنترلشده مهمات عمل نکرده باقیمانده از حملات رژیم صهیونیستی - آمریکایی، امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه در محدوده شهر بندرکوهستک از توابع بخش بمانی انجام خواهد شد. مردم شریف شهرستان سیریک به ویژه ساکنان این منطقه طی دقایق آینده صدای ناشی از این عملیات را خواهند شنید و از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ خونسردی، این موضوع را به سایر همشهریان اطلاع رسانی کنند. روابط عمومی فرمانداری سیریک با تأکید بر ایمن بودن این عملیات، از مردم خواست به شایعات توجه نکرده و اخبار را تنها از مراجع رسمی پیگیری کنند.