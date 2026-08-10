برگزاری جلسات مجازی مجلس به دستور دبیر شعام بوده؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی، مجلس باید براساس آئین‌نامه داخلی اداره شود.

وی ادامه داد: براساس ماده یک اصلاحی قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، در حال حاضر جلسات به دلیل شرایط اضطرار به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و مبنای تشخیص اضطرار هم نامه دبیر شعام بوده است حال اینکه دبیر شعام تغییر کرده است، باید برای جلسات هفته آینده مجلس از دبیر شعام استفسار شود که آیا اضطرار بر قوت خود باقی است یا خیر؟!

نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار سلیمی گفت: بنده خبر ندارم که دستور دبیر شعام بوده است؛ به ما اعلام شد شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای نوشته و شرایط اضطرار را ابلاغ کرده است که نامه هم پس از اخذ موافقت شفاهی اعضا نوشته شده است.