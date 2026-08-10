مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: زنجیره مکانیزه تهاتر مطالبات و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی (تکو) گامی عملی برای تأمین مالی غیرتورمی و پشتیبانی از زنجیره تولید محسوب می‌شود و در این بانک ابزارهای اثربخشی به منظور تحقق اهداف این زنجیره طراحی و عملیاتی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در همایش ملی "معرفی و تبیین بهره‌برداری از توکن تکو" که صبح امروز یکشنبه 18 مرداد ماه در محل هتل هما تهران برگزار شد، این زنجیره را نقطه عطفی در مدیریت مطالبات و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی برشمرد و با اشاره به ظرفیت‌های این بانک در مسیر اجرای آن گفت: بانک رفاه کارگران با عبور از بانکداری سنتی و دیجیتال، وارد عرصه «بانکداری ارزش‌آفرین» شده است. این بانک تحول خود را بر پایه ایجاد راهکارهای هوشمند و متنوع مالی، حمایت از اکوسیستم تولید و ایجاد اعتبار شفاف برای خانوارها و بنگاه‌ها دنبال می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های واقعی و مولد و پشتیبانی از زنجیره تولید، اظهار کرد: تحقق بانکداری ارزش‌آفرین نیازمند ابزارها و موتورهای محرک قوی است. در بانک رفاه کارگران این ابزارها و موتورها در شش محور شامل توکنایز کردن دارایی‌ها و مطالبات، توسعه ابزارهای ترکیبی و تعهداتی، تأمین مالی زنجیره‌ای متنوع، به‌کارگیری داده‌کاوی و هوش مصنوعی، اعتبارسنجی هوشمند و رفتارمحور و پیاده‌سازی روش‌های مکانیزه تهاتر و تسویه، عملیاتی و پیاده‌سازی شده است.

دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه این معماری نوین در دو سطح "خانوار" و "بنگاه‌ها" خلق ارزش می‌کند افزود: بانک رفاه کارگران در حوزه خانوار و خریداران خرد، ابزارهایی مانند سامانه بتا، پلتفرم وایب، کارت رفاهی و "رفاه‌پی (اعتباردهی دیجیتال)" را توسعه داده است؛ ابزارهایی که امکان اتصال مستقیم خریداران، فروشندگان، تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان را فراهم می‌کنند. همچنین در حوزه تأمین مالی تولید و بنگاه‌های بزرگ، استفاده از فاکتورینگ و ابزارهای اعتباری از جمله برات الکترونیک، در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به تجارب بین‌المللی در زمینه توکنایز کردن فاکتورها، مطالبات تجاری و اسناد مالی، تصریح کرد: طرح تکو با الهام از این تجارب و با اتکا به توان دانش‌بنیان داخلی، متناسب با نیازهای اقتصاد ایران طراحی شده است.

وی با اشاره به سازوکار این طرح گفت: سازمان تأمین اجتماعی مطالبات قطعی پیمانکاران، بیمارستان‌ها، شرکت‌های داروسازی و مراکز درمانی را به توکن تبدیل و در حساب اختصاصی طلبکار ثبت می‌کند. از سوی دیگر، کارفرمایان و بیمه‌پردازان با ورود به سامانه زنجیره تولید بانک رفاه کارگران (رفاتم) به نشانی اینترنتی scf.rb24.ir، درخواست صدور برات الکترونیک را ثبت می‌کنند. پس از تأیید بانک، برات الکترونیک به ذی‌نفع طلبکار صادر شده و در مقابل، توکن مطالبات به کارفرما منتقل می‌شود تا برای تسویه حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شود.

به گفته وی، این فرآیند بدون خروج وجه نقد از شبکه بانکی، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به پیمانکار، بدهی پیمانکار به زنجیره تولید و بدهی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی را در بستری امن و مکانیزه تهاتر می‌کند. جامعه هدف اولیه طرح، ۳۳۰ شرکت بزرگ با بیشترین میزان پرداخت حق بیمه در استان‌های مختلف کشور اعلام شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، حل ناترازی و ایجاد انضباط مالی در سازمان تأمین اجتماعی، آزادسازی سرمایه در گردش پیمانکاران، پیوند اعتبار تولید با قدرت خرید خانوارها و بازنشستگان و هدایت هوشمند اعتبار را از مهم‌ترین آثار اجرای طرح تکو برشمرد.

وی تصریح کرد: با جایگزین کردن اعتبار تأییدشده به جای خلق پول و نقدینگی، امکان تأمین مالی غیرتورمی فراهم می‌شود و نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد هدایت خواهد شد.

دکتر للـه‌گانی در پایان گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد ظرفیت‌های فنی، اعتباری و پلتفرمی خود در سامانه‌های "رفاتم(SCF)" و تکو را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران، مراکز علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد تا با همکاری و هم‌افزایی، ناترازی‌ها به فرصت‌هایی برای جهش تولید تبدیل شوند.