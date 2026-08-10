حملات سایبری پیشرفته به امارات



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شورای امنیت سایبری امارات از حملات پیشرفته و سازمان یافته به بخش‌های هواپیمایی، انرژی و آموزش این کشور خبر داد.



به نقل از روزنامه البیان، شورای امنیت سایبری امارات ادعا کرد که به صورت پیش‌دستانه و فوری با این حملات مقابله شد و تلاش‌ها برای حملات هکری مهار گشت و طرف‌هایی که اقدام به این حملات کرده بودند نتوانستند اهداف خود را محقق کنند یا بر ادامه خدمات حیاتی تاثیر بگذارند.



این شورا تصریح کرد که حملات مذکور شامل مسیرها و شیوه‌های هجومی متعددی بوده که تلاش برای نفوذ به سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، هدف قرار دادن حساب‌ها و داده‌های عملیاتی، و همچنین کارزارهای فیشینگ (Phishing) هدفمند و تلاش برای بهره‌برداری از کاربران به عنوان نقطه ورود به محیط‌های هدف را در بر می‌گرفته است.