سرمربی جدید تراکتور، رامین رضاییان را می‌خواهد، ورود رضاییان احتمال خروج یکی از مدافعان راست تراکتور را افزایش می‌دهد و این خروج می‌تواند مسیر صادق محرمی به پرسپولیس را باز کند.

رامین رضاییان که از استقلال جدا شده و اکنون بازیکن آزاد است، به عنوان یکی از گزینه‌های مورد علاقه نکونام مطرح شده و گفته می‌شود سرمربی جدید تراکتور شخصاً با این بازیکن برای حضور در تبریز صحبت کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جواد نکونام فرصت زیادی برای تغییرات در تراکتور ندارد، اما حضور او در تبریز خیلی زود می‌تواند روی معادلات نقل‌وانتقالات چند باشگاه بزرگ فوتبال ایران اثر بگذارد؛ حتی پرسپولیس. آن هم در شرایطی که چهار روز تا شروع لیگ برتر باقی مانده است و هر تغییری در این فرصت کم، نیاز به زمان دارد تا هماهنگی صورت بگیرد.

در آستانه آغاز لیگ، نگاه هواداران تراکتور به این است که سرمربی جدید چه تغییراتی در ترکیب قهرمان دو فصل پیش ایجاد خواهد کرد. آن هم در شرایطی که تیم‌شان برای دومین سال متوالی راهی لیگ نخبگان آسیا خواهد شد و دومین نماینده ایران در این رقابت‌هاست. هرچند در روز امضای قرارداد و معارفه نکونام از این مربی پرسشی درباره تغییرات مطرح شد و اینکه آیا او آرش رضاوند و علی کریمی را در لیست خرید خود قرار داده است، تأکید کرد که تیم فعلی تراکتور کیفیت بالایی دارد و «نهایت بتوانیم یکی دو تغییر انجام دهیم». او همچنین صراحتاً اعلام کرد که درباره اسامی مطرح‌شده‌ای مانند آرش رضاوند و علی کریمی صحبتی نشده است.

رامین رضاییان که از استقلال جدا شده و اکنون بازیکن آزاد است، به عنوان یکی از گزینه‌های مورد علاقه نکونام مطرح شده و گفته می‌شود سرمربی جدید تراکتور شخصاً با این بازیکن برای حضور در تبریز صحبت کرده است. بازیکنی که در استقلال هم با نکونام همکاری داشته و همکاری دوباره آنها به واسطه دوستی و نزدیکی از گذشته، چندان عجیب نیست.

رضاییان که در سمت راست خط دفاعی تیم ملی در جام جهانی درخشید، اکنون به هر تیمی که برود طبیعتاً بازیکن اصلی خواهد بود. در حالی که تراکتور اکنون در سمت راست خط دفاعی سه بازیکن دارد که با پیوستن رضاییان ترافیک سمت راست تی‌تی‌ها سنگین‌تر می‌شود. یعنی اگر این انتقال عملی شود، تراکتور در پست دفاع راست با تراکم قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد؛ دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری، صادق محرمی و رامین رضاییان چهار بازیکنی هستند که می‌توانند در این منطقه به کار گرفته شوند.

ایجاد ترافیک در سمت راست خط دفاعی تراکتور، می‌تواند یک خروجی مهم برای تراکتور ایجاد کند؛ خروجی‌ای که شاید مستقیماً به سود پرسپولیس تمام شود. در میان گزینه‌های موجود، صادق محرمی به دلیل شرایط موجود یکی از محتمل‌ترین بازیکنان برای جدایی خواهد بود؛ هرچند این موضوع هنوز قطعی نیست. دانیال اسماعیلی‌فر انتخابی شناخته‌شده برای سمت راست تراکتور است و مهدی شیری نیز قابلیت بازی در چند پست را دارد.

در صورت ورود رضاییان، جایگاه محرمی بیش از سایرین تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ اینجاست که نام پرسپولیس وارد ماجرا می‌شود. پرسپولیس در تابستان برای سمت راست خط دفاعی مجید عیدی را به خدمت گرفته و یعقوب براجعه را نیز در اختیار دارد. مهدی تارتار هم می‌تواند از زوج مجید عیدی و مهدی تیکدری در این منطقه استفاده کند، اما جذب یک مدافع راست دیگر همچنان می‌تواند عمق و کیفیت این پست را افزایش دهد.

پرسپولیس پیش از این نیز به دنبال جذب صادق محرمی یا دانیال اسماعیلی‌فر بود، اما قرارداد این بازیکنان با تراکتور مانع از نهایی شدن انتقال شد. حالا اگر رضاییان به تبریز برود و محرمی از فهرست تراکتور خارج شود، یکی از موانعی که پیش‌تر مقابل انتقال این بازیکن به تهران وجود داشت، از بین خواهد رفت.

البته پرسپولیس برای جذب محرمی باید یک بازیکن را نیز از فهرست خود خارج کند و در این میان، دنیل گرا می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی برای خروج از فهرست باشد؛ موضوعی که البته نیازمند تصمیم نهایی باشگاه و کادر فنی است.

بنابراین ماجرا می‌تواند یک زنجیره جالب در بازار نقل‌وانتقالات بسازد؛ سرمربی جدید تراکتور، رامین رضاییان را می‌خواهد، ورود رضاییان احتمال خروج یکی از مدافعان راست تراکتور را افزایش می‌دهد و این خروج می‌تواند مسیر صادق محرمی به پرسپولیس را باز کند. حضور بازیکنی با تجربه محرمی، که سابقه بازی ملی و حضور در فوتبال اروپا را نیز دارد، می‌تواند دست تارتار را برای مدیریت ترکیب و ایجاد رقابت در این پست بازتر کند.

به این ترتیب، شاید نکونام در نخستین روزهای حضورش در تراکتور، ناخواسته به پرسپولیس کمک کند؛ کمکی که البته هنوز فقط یک سناریوی محتمل در بازار نقل‌وانتقالات است و تحقق آن به تصمیم نهایی تراکتور، وضعیت رضاییان و مذاکرات احتمالی پرسپولیس با محرمی بستگی دارد.

با این حال، در بازاری که تنها چهار روز تا آغاز لیگ باقی مانده، یک جابه‌جایی در تبریز می‌تواند موج آن را تا تهران بکشاند؛ رامین رضاییان در تبریز، صادق محرمی در تهران؟