رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در پیامی با اشاره به این که مردمان آذربایجان و ایران همواره در روزهای سخت و دشوار در کنار یکدیگر بوده‌اند، از مواضع رئیس‌جمهور ایران درباره جمهوری آذربایجان تشکر کرد.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به دلیل اظهارات محبت‌آمیز و صمیمانه‌اش درباره آذربایجان تشکر و بر روابط دیرینه و حمایت متقابل بین مردمان آذربایجان و ایران تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی‌اف در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «آقای رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، از شما به‌خاطر سخنان صمیمانه و خالصانه‌ای که درباره آذربایجان بیان کردید، سپاسگزارم. مردمان آذربایجان و ایران همواره در روز‌های سخت و دشوار در کنار یکدیگر بوده‌اند.»

او افزود: «آذربایجان در پس‌زمینه رویداد‌های اخیر که در منطقه ما رخ داده است بار دیگر نشان داد که در کنار ملت برادر ایران ایستاده است.»

رئیس‌جمهور ایران اخیرا در نشست خبری خود با اشاره به همکاری کشور‌های همسایه در شرایط جنگی، بیان کرد: «پاکستان اکنون با تمام وجود در حال همکاری است. افغانستان نیز همکاری بسیار خوبی دارد. ترکمنستان همکاری مناسبی دارد، روسیه و عراق نیز به خوبی به ما کمک کردند، در مورد آذربایجان نیز با وجود برخی مسائل سیاسی، گفت‌و‌گو و تعامل ادامه پیدا کرده است.»

پزشکیان با تاکید بر نقش دیپلماسی منطقه‌ای در کاهش آثار محاصره و محدودیت‌های ناشی از جنگ، اظهار کرد: «اگر این روند در دیپلماسی منطقه‌ای وجود نداشت، باید پرسید تدارکات و امکاناتی که امروز در اختیار کشور قرار می‌گیرد، از کجا تامین می‌شد.»