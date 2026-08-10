عکس: نمایشگاه نقاشی «نقش هشتم»
همزمان با ایام دهه آخر صفر، نمایشگاه آثار نقاشی جلیل صابری با عنوان «نقش هشتم»، به همت مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی از روز شنبه ۱۷ مرداد تا ۲۰ مرداد ١۴٠۵ در نگارخانه رضوان پذیرای زائران، مجاوران و علاقهمندان خواهد بود. عکس : نرجس شاکری
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برچسبها:عکس خبری نقاشی نقش هشتم آستان قدس رضوی خراسان رضوی
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