مدافع سابق پرسپولیس به پاختاکور پیوست

مدافع ۳۴ ساله پرسپولیس با جدایی از این تیم، فصل آینده فوتبال خود را در لیگ ازبکستان و تیم پاختاکور ادامه خواهد داد. مدافع ۳۴ ساله پرسپولیس با جدایی از این تیم، فصل آینده فوتبال خود را در لیگ ازبکستان و تیم پاختاکور ادامه خواهد داد.

به گزارش تابناک؛ مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع ۳۴ ساله پرسپولیس، پس از پایان همکاری با این باشگاه راهی فوتبال ازبکستان شد.

پورعلی‌گنجی با عقد قرارداد به پاختاکور پیوست تا در فصل جدید رقابت‌های فوتبال ازبکستان برای این تیم به میدان برود. این انتقال به حضور این مدافع باتجربه در جمع سرخ‌پوشان پایان داد و او را به یکی از چهره‌های جدید لیگ ازبکستان تبدیل کرد.