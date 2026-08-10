عکس: مسابقات چوگان جام بهیرخ

روز نخست رقابت‌های چوگان آقایان جام بهیرخ با حضور چهار تیم در مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار شد . در پایان مسابقات روز نخست، تیم‌های اسنوا و نزاجا با برتری پرگل مقابل حریفان خود، جواز حضور در دیدار فینال را کسب کردند. همچنین تیم‌های قصرفیروزه و کمانگیران قزوین برای کسب عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها به مصاف یکدیگر خواهند رفت. عکس: علی کاوه