عوامل اصلی جهش قیمت نفت در بازار جهانی

اظهارات خوش‌بینانه دونالد ترامپ، هفته گذشته قیمت نفت را به کانال ۷۷ دلار کشاند اما این روند در هفته جدید معکوس شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قیمت نفت در بازار‌های جهانی امروز دوشنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵)، با ادامه ابهام در مورد بازگشایی تنگه هرمز و تشدید تنش‌ها در منطقه، روندی صعودی به خود گرفته است.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده، هر بشکه نفت خام برنت (شاخص بین‌المللی) با ۱.۲ درصد افزایش به ۸۴.۵۸ دلار رسیده است. همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با رشد ۱.۱ درصدی، به ۷۹.۲۸ دلار در هر بشکه رسیده است.

رسانه‌های بین‌المللی علت اصلی این رشد قیمت را تداوم بحران در تنگه هرمز و تشدید آن توسط حملات اخیر یمنی‌ها عنوان کرده‌اند.

شبکه خبری سی‌ان‌ان امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرده که افزایش قیمت نفت در پی اعلام شروط ۶ گانه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز رخ داده است،، زیرا تهران خواستار توقف حملات آمریکا به ایران و متحدانش، رفع کامل تحریم‌ها، خروج نظامیان آمریکایی از اطراف ایران و پرداخت غرامت جنگی شده است.

بر اساس این گزارش یمنی‌ها دیروز یکشنبه با حمله پهپادی به پالایشگاه جیزان عربستان در ساحل دریای سرخ و همچنین اعلام تهدید علیه کشتی‌های عربستانی در تنگه باب‌المندب، بر نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت افزوده است.

این حملات همزمان با بسته بودن تنگه هرمز، عملاً دو مسیر حیاتی انتقال نفت را با خطر مواجه کرده است. شبکه سی‌ان‌ان ضمن اشاره به این حملات، به افزایش ۳۴.۶ درصدی قیمت بنزین در آمریکا نسبت به قبل از جنگ نیز اشاره کرده است.