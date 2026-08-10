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ادعای رسانه اسرائیلی درباره تشدید اختلافات آمریکا و اسراییل

در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه با هماهنگی و حمایت کامل آمریکا انجام می شود، تلویزیون اسرائیل مدعی تشدید اختلافات میان دو طرف شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۸۷
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نتانیاهو و ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد که اختلافات میان این رژیم و آمریکا تشدید شده و پیام آمریکا به تل آویو این بوده که واشنگتن خواهان پایان جنگ در ۳ جبهه ایران، لبنان و غزه است.

بر اساس این گزارش، ادعا شده است که شکاف میان رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان دو متحد که تا همین اواخر بر منافع مشترک تاکید داشتند در حال افزایش است و تل آویو و واشنگتن دیگر مواضع یکسانی ندارند!

این شبکه افزود، فاصله میان اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و اقدامات و گزارش‌های واشنگتن بیشتر شده و اختلافات میان تل آویو و دولت دونالد ترامپ در شرایطی تشدید شده که این مسئله برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مناسب نیست.

بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی طی روز‌های اخیر نسبت به توقف عملیات ترور هدفمند و تغییر در نحوه فعالیت ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به مقامات سیاسی اعتراض کرده‌اند.

این شبکه به نقل از منابع خود مدعی شد که آمریکا خواهان پایان درگیری‌های رژیم صهیونیستی در هر سه جبهه فعال است. این پیام از سوی برد کوپر فرمانده سنتکام که در تعطیلات آخر هفته به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود به تل آویو منتقل شده است.

این در حالی است که نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه درباره توافق غزه گفت که رژیم صهیونیستی سند ۱۵ بندی را نمی‌پذیرد و ارتش این رژیم تا زمان خلع سلاح کامل حماس از نوار غزه عقب نشینی نخواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت، آمریکا پیشنهاد‌هایی دارد که برخی از آنها برای تل آویو قابل قبول و برخی دیگر غیرقابل قبول است.

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برچسب ها
نتانیاهو ترامپ رژیم صهیونیستی توافق غزه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
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0
پاسخ
یادمان باشد که قبل از حملات آمریکا به ایران، چنین شایعاتی منتشر شده بود
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