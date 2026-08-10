توصیف قابل تامل بهاره رهنما از هدیه تهرانی

بهاره رهنما درباره هدیه تهرانی گفت: «هدیه تهرانی تکرارنشدنیه چون با ریشه است و خودش است. او جنسی از زنانگی را با خود حمل می‌کند که کمتر در زنان بازیگران است. در عین حال که از نظر من در بازیگری کار چندان ویژه ای انجام نمی‌دهد به جز معدود نقش هایی که از خودش فاصله گرفته اما...» روایت بهاره رهنما از سبک زندگی و رفتار هدیه تهرانی که باعث ماندگاری‌اش در سینما شده را می‌بینید و می‌شنوید.