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کد خبر:۱۳۸۹۰۸۵
کد خبر:۱۳۸۹۰۸۵
3021 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

توصیف قابل تامل بهاره رهنما از هدیه تهرانی

بهاره رهنما درباره هدیه تهرانی گفت: «هدیه تهرانی تکرارنشدنیه چون با ریشه است و خودش است. او جنسی از زنانگی را با خود حمل می‌کند که کمتر در زنان بازیگران است. در عین حال که از نظر من در بازیگری کار چندان ویژه ای انجام نمی‌دهد به جز معدود نقش هایی که از خودش فاصله گرفته اما...» روایت بهاره رهنما از سبک زندگی و رفتار هدیه تهرانی که باعث ماندگاری‌اش در سینما شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر هدیه تهرانی ویدیو بهاره رهنما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
10
پاسخ
بیشتر از خودش تعریف کرد تا حانم تهرانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
12
پاسخ
خوب کاش تو هم ازش کمی زنانگی یاد میگرفتی
و خوشبه حالشون کسانی که از سر کار خانم تهرانی زنانگی رو الگو بردای کردن این الگوی مناسب .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
0
6
پاسخ
ایشون میدونه اگه یکی بیاد از مهارت بالای فوتبال رونالدو تعریف کنه ربطی به سطح مهارت خودش نداره؟
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