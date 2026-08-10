نبض خبر
توصیف قابل تامل بهاره رهنما از هدیه تهرانی
بهاره رهنما درباره هدیه تهرانی گفت: «هدیه تهرانی تکرارنشدنیه چون با ریشه است و خودش است. او جنسی از زنانگی را با خود حمل میکند که کمتر در زنان بازیگران است. در عین حال که از نظر من در بازیگری کار چندان ویژه ای انجام نمیدهد به جز معدود نقش هایی که از خودش فاصله گرفته اما...» روایت بهاره رهنما از سبک زندگی و رفتار هدیه تهرانی که باعث ماندگاریاش در سینما شده را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر هدیه تهرانی ویدیو بهاره رهنما
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خوب کاش تو هم ازش کمی زنانگی یاد میگرفتی
و خوشبه حالشون کسانی که از سر کار خانم تهرانی زنانگی رو الگو بردای کردن این الگوی مناسب .....
و خوشبه حالشون کسانی که از سر کار خانم تهرانی زنانگی رو الگو بردای کردن این الگوی مناسب .....