واکنش بقایی به پیمان مکه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با توافق مکه «پیمان دفاعی پاکستان ، عربستان و ترکیه» و نگاه‌ها و تحلیل‌هایی که در این زمینه مطرح است؟ گفت: این موضوع در یک نگاه، نشانگر تحول در تغییر ادراک کشورهای منطقه در ارتباط با موضوع امنیت است، کشورهای منطقه با توجه به تحولات سه سال اخیر متوجه شده‌اند که امنیت کالای خریداری شده از دلالان دروغین امنیت نیست و همواره سیاست اصولی ایران این بوده که کشورهای منطقه با همکاری یکدیگر در راستای تامین امنیت درون‌زا بدون تکیه به بازیگران خارج از منطقه حرکت کنند.

وی افزود: نکته دیگر این است که کشورهای منطقه بعد از تحولات اکتبر سه سال قبل و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان به این جمع‌بندی رسیدند که بزرگترین تهدید علیه ثبات و امنیت کشورهای منطقه و جامعه جهانی، رژیم صهیونیستی است. جاه‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی کاملاً مشهود است از جمله طرح موهون اسرائیل بزرگ که حاکمیت ملی و سرزمینی تعدادی از کشورهای منطقه را هدف گرفته است.

توافق مکه یعنی کشورهای منطقه دیگر نمی‌توانند به آمریکا متکی باشند

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: این طرح تهدیدی علیه کشورهای منطقه از جمله کشورهایی است که در این تفاهم سه جانبه حضور دارند و این نشانگر تقویت این ادراک است که کشورهای منطقه دیگر نمی‌توانند متکی به ادعای تامین امنیت از سوی آمریکا باشند، آمریکایی که خود بخشی از ایجاد ناامنی در منطقه است.

این مقام وزارت امور خارجه ادامه داد: اعتقاد ما این است که امنیت در منطقه تفکیک ناپذیر است و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه باشد، جامع و کامل باشد و دشمن و تهدید را به درستی شناسایی کند این شانس را دارد که به تقویت امنیت در منطقه و جلوگیری از بی‌ثباتی در منطقه کمک کند.

درباره توافق مکه با ایران صحبت شده بود

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه درباره اظهارنظر وزیر خارجه ترکیه درباره اینکه قبل از امضای توافق مکه میان عربستان، پاکستان و ترکیه، ایران در جریان توافق قرار گرفته بود، گفت: بله،‌کمابیش.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر احتمالی رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و برنامه‌های رئیس جمهور در جریان این سفر گفت: اجازه دهید وقتی به ایام برگزاری مجمع نزدیک شدیم، در این ارتباط صحبت کنیم.