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قیمت روز طلا و سکه/ پیش‌بینی بازار فردا ۲۰ مردادماه

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت:قیمت طلا و سکه در معاملات امروز با نوسان جزئی داد و ستد می شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۰۸۰
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طلا و سکه

به گزارش تابناک به نقل از سایت طلا؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت:قیمت اونس در معاملات امروز با ۶ دلار افزایش به ۴۳۴۸ دلار رسید در ایران نیز قیمت طلا و سکه نوسان خاصی نداشت این در حالی است که رکود در بازار ادامه دارد و امیدوارم با پایان ماه صفر داد و ستد‌ها در بازار طلا رونق بگیرد.

بذرافشان درباره پیش بینی قیمت‌ها گفت:به دلیل تعطیلی پایان هفته به نظر می‌رسد قیمت‌ها فعلا تغییر خاصی نداشته باشد و در همین محدوده داد و ستد شود.

وی گفت:در بازار ایران امروز قیمت سکه طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان کاهش، قیمت سکه طرح قدیم بدون تغییر، قیمت نیم سکه بدون تغییر، قیمت ربع سکه با ۵۰۰ هزار تومان افزایش، قیمت سکه‌های بانک مرکزی بدون تغییر، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۲۳ هزار تومان کاهش نسبت به گذشته در این لحظه داد و ستد می‌شود.

سکه بهار آزادی طرح جدید 186/100/000
سکه بهار ازادی طرح قدیم 184/300/000
سکه نیم بهار آزادی 95/000/000
سکه ربع بهار آزادی 53/000/000
سکه گرمی 28/000/000
مظنه تهران 81/140/000
هر گرم طلای ۱۸ عیار 18/731/100
اونس جهانی 4348

 

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طلا سکه بازار طلا بذرافشان
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