رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت:قیمت طلا و سکه در معاملات امروز با نوسان جزئی داد و ستد می شود.

به گزارش تابناک به نقل از سایت طلا؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت:قیمت اونس در معاملات امروز با ۶ دلار افزایش به ۴۳۴۸ دلار رسید در ایران نیز قیمت طلا و سکه نوسان خاصی نداشت این در حالی است که رکود در بازار ادامه دارد و امیدوارم با پایان ماه صفر داد و ستد‌ها در بازار طلا رونق بگیرد.

بذرافشان درباره پیش بینی قیمت‌ها گفت:به دلیل تعطیلی پایان هفته به نظر می‌رسد قیمت‌ها فعلا تغییر خاصی نداشته باشد و در همین محدوده داد و ستد شود.

وی گفت:در بازار ایران امروز قیمت سکه طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان کاهش، قیمت سکه طرح قدیم بدون تغییر، قیمت نیم سکه بدون تغییر، قیمت ربع سکه با ۵۰۰ هزار تومان افزایش، قیمت سکه‌های بانک مرکزی بدون تغییر، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۲۳ هزار تومان کاهش نسبت به گذشته در این لحظه داد و ستد می‌شود.