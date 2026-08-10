پذیرهنویسی صندوق سیمان کیان با مشارکت ۷٬۶۲۲ سرمایهگذار به پایان رسید!
این پذیره نویسی با مشارکت ۴۵ درصد سرمایه گذار حقیقی و ۵۵ درصد سرمایهگذار حقوقی انجام شد. سرعت بالای جذب منابع و مشارکت گسترده سرمایهگذاران، از مهمترین شاخصهای این پذیرهنویسی بود.
جذب ۱۰ هزار میلیارد ریال در کمتر از ۱۳ دقیقه!
سرعت بالای جذب منابع، یکی از مهمترین شاخصهای این پذیرهنویسی بود. صندوق سیمان کیان در کمتر از ۱۳ دقیقه موفق به جذب ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه شد. این میزان جذب منابع در چنین بازه زمانی کوتاهی، یکی از شاخصهای قابلتوجه این پذیرهنویسی به شمار میرود.
اعتماد ۷٬۶۲۲ سرمایهگذار به صندوق سیمان کیان
از مجموع ۷۶۲۲ سرمایهگذارا، ۴۵٪ حقیقی و ۵۵٪ حقوقی بودند. همچنین ۱٬۳۱۶ سرمایهگذار از طریق اپلیکیشن کیان دیجیتال فرآیند سرمایهگذاری خود را انجام دادند و سایر سرمایه گذاران این امکان را داشتند که از تمام کارگزاری ها اقدام به خرید واحدهای این صندوق نمایند.
گروه مالی کیان ۱۰۰ همتی شد!
همزمان با پایان پذیرهنویسی، مجموع داراییهای تحت مدیریت گروه مالی کیان به ۱۰۰ همت رسید؛ رقمی که بیانگر مقیاس فعالیت این مجموعه و اعتماد بالای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری گروه مالی کیان در بازار سرمایه است.